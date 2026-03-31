名残惜しさが胸に残ります。小学校の統廃合が進められてきた石川県輪島市。今年度で閉校する河井小学校では31日、閉校記念イベントが行われました。



150年の歴史に幕を閉じる輪島市立河井小学校。



さまざまな思いを抱いた在校生・そして卒業生たちが、慣れ親しんだ校歌を口ずさみました。

「せ～の… おりゃあ！！」



閉校記念イベントが行われた31日は生憎の天気。



それでも会場となった体育館には、学び舎との別れを惜しむ人たちが次々と訪れました。





小学校の卒業生：「何なん！？これ…」「文集ヤバい！！」「ヤバいっす！」Q. 何がヤバい？「古いポーズ。うふふふふ…」「すごくいい展示です。懐かしかったです」

輪島市の中心地に位置する河井小学校は、明治8年に創立され、今年度は150周年を迎えました。



最も児童数が多かったのが昭和33年で、全校で1500人以上の生徒がここで学びました。



しかし、能登全域での課題となっている高齢化に加え、地震の影響で児童数はここ2年で3分の2に落ち込み、現在はわずか191人に。



新年度から河井小学校を含む6校が統合される運びとなりました。

Q. 昔、こんな風にやってた？

「はい。やっていました」



小学校の卒業生：

「地震で(校舎が)使えなくても、建物自体が残ると思っていたのですが、なくなると聞いて寂しかった」

「写真がいっぱい並んでいるので、子どもたちの写真を探しながら、楽しい時間を過ごしました」



150年の歴史を紡いできた河井小学校は、学び舎としての役割を終えました。



「輪島小学校を応援しましょう！気を付け、礼」

