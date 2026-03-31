ユーロ圏ＣＰＩ、３月は前年比＋２．５％と前回＋１．９％から急上昇＝ロンドン為替



３月ユーロ圏CPIは前年比+2.5％と前回２月の+1.9％から急激に上昇した。市場予想は+2.6％だった。３月はイラン戦争が勃発し、ホルムズ海峡封鎖などを受けて原油価格が急騰。当初は欧州ガスが連日30-40％高とエネルギー価格が急上昇した。現在も原油やエネルギー価格は高止まりしており、CPIにもその影響が見られている。ただ、市場予想をやや下回ったこともあり、ユーロ相場は上値重く推移している。特に、対ポンドでは本日の安値を広げてきている。



EUR/USD 1.1468 EUR/JPY 182.95 EUR/GBP 0.8681

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