アジア株 総じて下落、台湾株は４日続落 アジア株 総じて下落、台湾株は４日続落

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東京時間17:36現在

香港ハンセン指数 24788.14（+37.35 +0.15%）

中国上海総合指数 3891.86（-31.43 -0.80%）

台湾加権指数 31722.99（-795.17 -2.45%）

韓国総合株価指数 5052.46（-224.84 -4.26%）

豪ＡＳＸ２００指数 8481.78（+20.80 +0.25%）

インドＳＥＮＳＥＸ３０種 71947.55（休場）



３１日のアジア株式市場は総じて下落。中東情勢の先行き不透明感が売りにつながった。中東での混乱長期化が警戒されており、リスク回避の動きが広がった。台湾株は４日続落。前日のナスダックの下落やフィラデルフィア半導体株指数（ＳＯＸ指数）が４％超の大幅安となったことで、ハイテク株中心に売りに押された。インド市場は休場。



上海総合指数は反落。銀行大手の中国農業銀行、ネットワーク機器開発会社の富士康工業互聯網が買われる一方で、石油大手の中国石油天然気（ペトロチャイナ）、石炭エネルギー会社の中国神華能源（チャイナ・シェンファ・エナジー）、半導体メーカーの兆易創新科技、化学製品メーカーの寧夏宝豊能源集団、飲料メーカー東鵬飲料が売られた。



香港ハンセン指数は小反発。家電メーカーの美的集団（ミデア・グループ）、医薬品メーカーの薬明生物技術（ウーシー・バイオロジクス）、スポーツ用品メーカーの李寧（リー・ニン）、不動産会社の恒隆地産（ハンルン・プロパティーズ）が買われる一方で、電子製品メーカーの比亜迪電子（ＢＹＤエレクトロニック）、再生エネルギー製品メーカーの信義光能（シンイー・ソーラー）、石油大手の中国海洋石油（ＣＮＯＯＣ）が売られた。



豪ＡＳＸ２００指数は小反発。不動産会社のミルバック・グループ、バイオテクノロジー会社のメソブラスト、会計システム会社のゼロ、研究開発会社のサイレックス・システムズが買われる一方で、金属リサイクルのシムズ、ドローン検知技術企業のドローンシールド、小売りチェーンのコールズ・グループが売られた。

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