ユーロ圏　１０年債利回り格差 仏７３、伊９５ｂｐ　前日並み水準に落ち着く
ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:07時点）（%）
ドイツ　　　　3.025
フランス　　　3.758（+73）
イタリア　　　3.972（+95）
スペイン　　　3.551（+53）
オランダ　　　3.166（+14）
ギリシャ　　　3.908（+88）
ポルトガル　　　3.496（+47）
ベルギー　　　3.663（+64）
オーストリア　3.359（+33）
アイルランド　3.279（+25）
フィンランド　3.343（+32）
（注）カッコ内数値はドイツ国債との利回り格差、単位：ベーシスポイント（BP）