ユーロ圏 １０年債利回り格差 仏７３、伊９５ｂｐ 前日並み水準に落ち着く
ユーロ圏 １０年債利回り格差 仏７３、伊９５ｂｐ 前日並み水準に落ち着く
ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:07時点）（%）
ドイツ 3.025
フランス 3.758（+73）
イタリア 3.972（+95）
スペイン 3.551（+53）
オランダ 3.166（+14）
ギリシャ 3.908（+88）
ポルトガル 3.496（+47）
ベルギー 3.663（+64）
オーストリア 3.359（+33）
アイルランド 3.279（+25）
フィンランド 3.343（+32）
（注）カッコ内数値はドイツ国債との利回り格差、単位：ベーシスポイント（BP）
ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:07時点）（%）
ドイツ 3.025
フランス 3.758（+73）
イタリア 3.972（+95）
スペイン 3.551（+53）
オランダ 3.166（+14）
ギリシャ 3.908（+88）
ポルトガル 3.496（+47）
ベルギー 3.663（+64）
オーストリア 3.359（+33）
アイルランド 3.279（+25）
フィンランド 3.343（+32）
（注）カッコ内数値はドイツ国債との利回り格差、単位：ベーシスポイント（BP）