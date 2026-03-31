31日の県内は広い範囲で雨となりましたが、日中は気温が上がり、長野でソメイヨシノの開花が発表されました。過去3番目の早さです。



長野地方気象台 担当者

「本日3月31日午後3時ごろ、気象台の構内にありますソメイヨシノの標本木、5～6輪の花が咲いたことを確認しましたので、開花を発表しました」



長野地方気象台は31日、長野市にあるソメイヨシノの標本木が開花したと発表しました。平年より11日、去年より8日早い開花で、過去3番目の早さとなりました。





2月から今月までの平均気温が、平年より1・6度高かったことで、開花が早まったということです。長野地方気象台によりますと、期間中の気象状況によって異なるものの、過去の統計からは、開花からおよそ5日後に満開を迎えるということです（1991年～2020年の平均）。■■一方、1日に開花が宣言される予定なのが、須坂市の臥竜公園。臥竜公園の花見と言えば…欠かせないのが、名物の“黒おでん”。花見シーズンに向けて、着々と準備が進められていました。例年、県内外から大勢の人が買い求め、去年は多い日で６０００本を売り上げるほどの人気商品です。サクラの開花より一足早く訪れた人が、その味を堪能していました。須坂市内から「いつも食べているけど、味が染みていておいしい。特に黒おでんだから、よく食べてます。特にこれからサクラの季節だから、また夜、来たりして（楽しみたい）」須坂市内から「おいしかった。たのしかった」池乃清泉亭 酒井志郎代表「サクラが咲くと本当に素晴らしいですね。『日本さくら名所１００選』に選ばれているだけありまして、素晴らしいサクラを皆さんで楽しんで、最高なひと時を過ごしてもらえればいいなと思います」