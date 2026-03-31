サービスが終了するアプリ・おしきゅん（ホームページより）

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　サンリオは3月31日、推し活応援アプリ・おしきゅんを6月30日で終了すると発表した。

【写真】回収対象商品　商品名『ハローキティ バインダー』

　このアプリは推し友と楽しむグループ推し活アプリ。推しについて語るチャット「コミュチャット」、推し友と1対1でメッセージのやり取りができる機能や予定を共有できるスケジュール管理などの機能があった。

　サイトでは「アプリ『おしきゅん』は、2026年6月30日をもってサービスを終了いたします。なお、終了日までは引き続きご利用いただけます」と発表。「今までご利用いただき、誠にありがとうございました」と感謝を伝えている。