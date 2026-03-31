サンリオ、推し活応援アプリ終了へ 「おしきゅん」6月30日で
サンリオは3月31日、推し活応援アプリ・おしきゅんを6月30日で終了すると発表した。
【写真】回収対象商品 商品名『ハローキティ バインダー』
このアプリは推し友と楽しむグループ推し活アプリ。推しについて語るチャット「コミュチャット」、推し友と1対1でメッセージのやり取りができる機能や予定を共有できるスケジュール管理などの機能があった。
サイトでは「アプリ『おしきゅん』は、2026年6月30日をもってサービスを終了いたします。なお、終了日までは引き続きご利用いただけます」と発表。「今までご利用いただき、誠にありがとうございました」と感謝を伝えている。
【写真】回収対象商品 商品名『ハローキティ バインダー』
このアプリは推し友と楽しむグループ推し活アプリ。推しについて語るチャット「コミュチャット」、推し友と1対1でメッセージのやり取りができる機能や予定を共有できるスケジュール管理などの機能があった。
サイトでは「アプリ『おしきゅん』は、2026年6月30日をもってサービスを終了いたします。なお、終了日までは引き続きご利用いただけます」と発表。「今までご利用いただき、誠にありがとうございました」と感謝を伝えている。