演歌歌手水森かおり（52）が31日、神奈川・小田原のショッピングモール「ダイナシティ」で、この日発売の新曲「恋の終わりの名古屋にひとり」の発売記念イベントを行った。

「今日はあいにくの雨で、ちょっと寒いですけれど、たくさんの皆さまにお集まりいただきましてありがとうございます。久しぶりにこの場所に帰ってくることができて、歌を聴いていただける喜びをかみしめて歌わせていただきます」と笑顔であいさつ。

桂由美氏デザインの新しいドレスを着て、新曲や「大阪恋しぐれ」「三陸挽歌」の3曲を熱唱した。

新曲について「名古屋を舞台にした作品は初めてですが、愛知県としては、アルバムに収録の『伊良湖岬』に続いて2曲目。これまで歌わせていただいているご当地ソングは173曲で、その9割9分が恋に破れておりまして（笑い）、前作『大阪恋しぐれ』でやっと幸せになれましたが、今回また恋に破れてしまいました」と説明。そして「曲のタイトルがとてもキャッチーで、恋の終わりの“終わり”と、尾張名古屋の“尾張”がかかっていると聞いて、それを聞いたら確かに破れたほうがいいのかなと…。でも、悲しい女性の1人旅の歌ですが、メロディーがとても明るくてさわやかで、つい口ずさみたくなります」とアピールした。

水森は4月2日に東京・池袋西口公園野外劇場で開催する「第二十三回 長良グループ 夜桜演歌まつり」に出演する。