　日本取引所が公表した先物手口情報によると、3月31日の夜間取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。

◯野村証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 344(　　 212)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　 237(　　 237)
日経225ミニ　 　 6月限　　　　1477(　　1477)


◯大和証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　　11(　　　 0)


◯SMBC日興証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　　78(　　　 0)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　　27(　　　27)


◯みずほ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 195(　　 195)
日経225ミニ　 　 6月限　　　　1065(　　1065)


◯三菱UFJ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　　52(　　　 0)


◯SBI証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　2034(　　1085)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　 5(　　　 3)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　 154(　　 130)
日経225ミニ　 　 4月限　　　　6785(　　2461)
　　　　　 　 　 5月限　　　　 221(　　　91)
　　　　　 　 　 6月限　　　104804(　 43392)


◯楽天証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 770(　　 396)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　12(　　　12)
日経225ミニ　 　 4月限　　　　6034(　　2314)
　　　　　 　 　 5月限　　　　　61(　　　33)
　　　　　 　 　 6月限　　　 60573(　 29111)


◯マネックス証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225ミニ　 　 4月限　　　　 294(　　 294)
　　　　　 　 　 5月限　　　　　34(　　　34)
　　　　　 　 　 6月限　　　　5653(　　5653)


◯松井証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 536(　　 536)
日経225ミニ　 　 4月限　　　　 551(　　 551)
　　　　　 　 　 5月限　　　　　50(　　　50)
　　　　　 　 　 6月限　　　 22380(　 22380)



※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース