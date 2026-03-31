主要国内証券 先物取引高情報まとめ（3月31日・夜間）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、3月31日の夜間取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。
◯野村証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 344( 212)
TOPIX先物 6月限 237( 237)
日経225ミニ 6月限 1477( 1477)
◯大和証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 11( 0)
◯SMBC日興証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 78( 0)
TOPIX先物 6月限 27( 27)
◯みずほ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 195( 195)
日経225ミニ 6月限 1065( 1065)
◯三菱UFJ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 52( 0)
◯SBI証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 2034( 1085)
9月限 5( 3)
TOPIX先物 6月限 154( 130)
日経225ミニ 4月限 6785( 2461)
5月限 221( 91)
6月限 104804( 43392)
◯楽天証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 770( 396)
9月限 12( 12)
日経225ミニ 4月限 6034( 2314)
5月限 61( 33)
6月限 60573( 29111)
◯マネックス証券
限月 取引高(立会内)
日経225ミニ 4月限 294( 294)
5月限 34( 34)
6月限 5653( 5653)
◯松井証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 536( 536)
日経225ミニ 4月限 551( 551)
5月限 50( 50)
6月限 22380( 22380)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯野村証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 344( 212)
TOPIX先物 6月限 237( 237)
日経225ミニ 6月限 1477( 1477)
◯大和証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 11( 0)
◯SMBC日興証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 78( 0)
TOPIX先物 6月限 27( 27)
◯みずほ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 195( 195)
日経225ミニ 6月限 1065( 1065)
◯三菱UFJ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 52( 0)
◯SBI証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 2034( 1085)
9月限 5( 3)
TOPIX先物 6月限 154( 130)
日経225ミニ 4月限 6785( 2461)
5月限 221( 91)
6月限 104804( 43392)
◯楽天証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 770( 396)
9月限 12( 12)
日経225ミニ 4月限 6034( 2314)
5月限 61( 33)
6月限 60573( 29111)
◯マネックス証券
限月 取引高(立会内)
日経225ミニ 4月限 294( 294)
5月限 34( 34)
6月限 5653( 5653)
◯松井証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 536( 536)
日経225ミニ 4月限 551( 551)
5月限 50( 50)
6月限 22380( 22380)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース