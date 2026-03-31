主要国内証券 先物取引高情報まとめ（3月31日・日中）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、3月31日の日中取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。
◯野村証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 6918( 1669)
TOPIX先物 6月限 3510( 2030)
日経225ミニ 6月限 5036( 4893)
◯大和証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 43( 0)
TOPIX先物 6月限 2071( 1095)
◯SMBC日興証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 849( 549)
TOPIX先物 6月限 2986( 893)
◯みずほ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 165( 0)
TOPIX先物 6月限 705( 705)
日経225ミニ 6月限 3166( 3134)
◯三菱UFJ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 821( 0)
TOPIX先物 6月限 388( 0)
◯東海東京証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 868( 0)
◯SBI証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 3269( 2010)
9月限 5( 3)
TOPIX先物 6月限 1574( 1102)
9月限 1( 1)
日経225ミニ 4月限 9419( 2961)
5月限 208( 62)
6月限 124238( 48782)
◯楽天証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1394( 788)
9月限 5( 3)
日経225ミニ 4月限 5381( 1475)
5月限 101( 41)
6月限 70319( 34327)
◯マネックス証券
限月 取引高(立会内)
日経225ミニ 4月限 516( 516)
5月限 52( 52)
6月限 9081( 9081)
◯松井証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1534( 1534)
9月限 1( 1)
日経225ミニ 4月限 892( 892)
5月限 59( 59)
6月限 39144( 39144)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯野村証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 6918( 1669)
TOPIX先物 6月限 3510( 2030)
日経225ミニ 6月限 5036( 4893)
◯大和証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 43( 0)
TOPIX先物 6月限 2071( 1095)
◯SMBC日興証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 849( 549)
TOPIX先物 6月限 2986( 893)
◯みずほ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 165( 0)
TOPIX先物 6月限 705( 705)
日経225ミニ 6月限 3166( 3134)
◯三菱UFJ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 821( 0)
TOPIX先物 6月限 388( 0)
◯東海東京証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 868( 0)
◯SBI証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 3269( 2010)
9月限 5( 3)
TOPIX先物 6月限 1574( 1102)
9月限 1( 1)
日経225ミニ 4月限 9419( 2961)
5月限 208( 62)
6月限 124238( 48782)
◯楽天証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1394( 788)
9月限 5( 3)
日経225ミニ 4月限 5381( 1475)
5月限 101( 41)
6月限 70319( 34327)
◯マネックス証券
限月 取引高(立会内)
日経225ミニ 4月限 516( 516)
5月限 52( 52)
6月限 9081( 9081)
◯松井証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1534( 1534)
9月限 1( 1)
日経225ミニ 4月限 892( 892)
5月限 59( 59)
6月限 39144( 39144)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース