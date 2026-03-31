　日本取引所が公表した先物手口情報によると、3月31日の日中取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。

◯野村証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　6918(　　1669)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　3510(　　2030)
日経225ミニ　 　 6月限　　　　5036(　　4893)


◯大和証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　　43(　　　 0)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　2071(　　1095)


◯SMBC日興証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 849(　　 549)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　2986(　　 893)


◯みずほ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 165(　　　 0)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　 705(　　 705)
日経225ミニ　 　 6月限　　　　3166(　　3134)


◯三菱UFJ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 821(　　　 0)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　 388(　　　 0)


◯東海東京証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 868(　　　 0)


◯SBI証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　3269(　　2010)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　 5(　　　 3)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　1574(　　1102)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　 1(　　　 1)
日経225ミニ　 　 4月限　　　　9419(　　2961)
　　　　　 　 　 5月限　　　　 208(　　　62)
　　　　　 　 　 6月限　　　124238(　 48782)


◯楽天証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　1394(　　 788)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　 5(　　　 3)
日経225ミニ　 　 4月限　　　　5381(　　1475)
　　　　　 　 　 5月限　　　　 101(　　　41)
　　　　　 　 　 6月限　　　 70319(　 34327)


◯マネックス証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225ミニ　 　 4月限　　　　 516(　　 516)
　　　　　 　 　 5月限　　　　　52(　　　52)
　　　　　 　 　 6月限　　　　9081(　　9081)


◯松井証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　1534(　　1534)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　 1(　　　 1)
日経225ミニ　 　 4月限　　　　 892(　　 892)
　　　　　 　 　 5月限　　　　　59(　　　59)
　　　　　 　 　 6月限　　　 39144(　 39144)



※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース