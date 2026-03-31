　日本取引所が公表した先物手口情報によると、3月31日の夜間取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。

◯ABNクリアリン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　8756(　　8677)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　22(　　　22)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　 10286(　 10286)
日経225ミニ　 　 4月限　　　　6362(　　6362)
　　　　　 　 　 5月限　　　　 149(　　 149)
　　　　　 　 　 6月限　　　205029(　205029)


◯ソシエテジェネラル証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　4005(　　3984)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　33(　　　33)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　7404(　　7404)
日経225ミニ　 　 4月限　　　　1885(　　1885)
　　　　　 　 　 5月限　　　　 115(　　 115)
　　　　　 　 　 6月限　　　 82939(　 82939)


◯BNPパリバ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 245(　　　 0)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　 653(　　 653)
日経225ミニ　 　 6月限　　　　 565(　　 565)


◯ゴールドマン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　1522(　　 502)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　5772(　　4134)
日経225ミニ　 　 4月限　　　　　 3(　　　 3)
　　　　　 　 　 6月限　　　 13964(　 13964)


◯JPモルガン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 675(　　 619)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　 5(　　　 5)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　3099(　　2389)
日経225ミニ　 　 4月限　　　　 107(　　 107)
　　　　　 　 　 5月限　　　　　29(　　　29)
　　　　　 　 　 6月限　　　　6640(　　6640)


◯モルガンMUFG証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 462(　　 462)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　1253(　　1253)
日経225ミニ　 　 6月限　　　　3597(　　3597)


◯バークレイズ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　3577(　　3577)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　 7(　　　 7)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　6721(　　6721)
日経225ミニ　 　 4月限　　　　3397(　　3397)
　　　　　 　 　 6月限　　　 55101(　 55101)


◯UBS証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 813(　　 752)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　1133(　　 391)


◯シティグループ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 324(　　 324)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　 182(　　 182)


◯HSBC証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 249(　　 249)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　 970(　　 970)


◯ドイツ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 267(　　 113)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　 4(　　　 4)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　　36(　　　36)
日経225ミニ　 　 4月限　　　　　18(　　　18)



※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース