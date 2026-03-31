外国証券 先物取引高情報まとめ（3月31日・夜間）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、3月31日の夜間取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。
◯ABNクリアリン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 8756( 8677)
9月限 22( 22)
TOPIX先物 6月限 10286( 10286)
日経225ミニ 4月限 6362( 6362)
5月限 149( 149)
6月限 205029( 205029)
◯ソシエテジェネラル証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 4005( 3984)
9月限 33( 33)
TOPIX先物 6月限 7404( 7404)
日経225ミニ 4月限 1885( 1885)
5月限 115( 115)
6月限 82939( 82939)
◯BNPパリバ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 245( 0)
TOPIX先物 6月限 653( 653)
日経225ミニ 6月限 565( 565)
◯ゴールドマン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1522( 502)
TOPIX先物 6月限 5772( 4134)
日経225ミニ 4月限 3( 3)
6月限 13964( 13964)
◯JPモルガン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 675( 619)
9月限 5( 5)
TOPIX先物 6月限 3099( 2389)
日経225ミニ 4月限 107( 107)
5月限 29( 29)
6月限 6640( 6640)
◯モルガンMUFG証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 462( 462)
TOPIX先物 6月限 1253( 1253)
日経225ミニ 6月限 3597( 3597)
◯バークレイズ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 3577( 3577)
9月限 7( 7)
TOPIX先物 6月限 6721( 6721)
日経225ミニ 4月限 3397( 3397)
6月限 55101( 55101)
◯UBS証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 813( 752)
TOPIX先物 6月限 1133( 391)
◯シティグループ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 324( 324)
TOPIX先物 6月限 182( 182)
◯HSBC証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 249( 249)
TOPIX先物 6月限 970( 970)
◯ドイツ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 267( 113)
9月限 4( 4)
TOPIX先物 6月限 36( 36)
日経225ミニ 4月限 18( 18)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯ABNクリアリン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 8756( 8677)
9月限 22( 22)
TOPIX先物 6月限 10286( 10286)
日経225ミニ 4月限 6362( 6362)
5月限 149( 149)
6月限 205029( 205029)
◯ソシエテジェネラル証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 4005( 3984)
9月限 33( 33)
TOPIX先物 6月限 7404( 7404)
日経225ミニ 4月限 1885( 1885)
5月限 115( 115)
6月限 82939( 82939)
◯BNPパリバ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 245( 0)
TOPIX先物 6月限 653( 653)
日経225ミニ 6月限 565( 565)
◯ゴールドマン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1522( 502)
TOPIX先物 6月限 5772( 4134)
日経225ミニ 4月限 3( 3)
6月限 13964( 13964)
◯JPモルガン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 675( 619)
9月限 5( 5)
TOPIX先物 6月限 3099( 2389)
日経225ミニ 4月限 107( 107)
5月限 29( 29)
6月限 6640( 6640)
◯モルガンMUFG証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 462( 462)
TOPIX先物 6月限 1253( 1253)
日経225ミニ 6月限 3597( 3597)
◯バークレイズ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 3577( 3577)
9月限 7( 7)
TOPIX先物 6月限 6721( 6721)
日経225ミニ 4月限 3397( 3397)
6月限 55101( 55101)
◯UBS証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 813( 752)
TOPIX先物 6月限 1133( 391)
◯シティグループ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 324( 324)
TOPIX先物 6月限 182( 182)
◯HSBC証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 249( 249)
TOPIX先物 6月限 970( 970)
◯ドイツ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 267( 113)
9月限 4( 4)
TOPIX先物 6月限 36( 36)
日経225ミニ 4月限 18( 18)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース