外国証券 先物取引高情報まとめ（3月31日・日中）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、3月31日の日中取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。
◯ABNクリアリン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 25996( 23518)
9月限 166( 66)
TOPIX先物 6月限 34266( 33493)
日経225ミニ 4月限 15304( 12304)
5月限 321( 321)
6月限 330215( 330203)
◯ソシエテジェネラル証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 16048( 14344)
9月限 62( 62)
TOPIX先物 6月限 44668( 42674)
日経225ミニ 4月限 9359( 9359)
5月限 354( 354)
6月限 208856( 208856)
◯BNPパリバ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1953( 1411)
TOPIX先物 6月限 5170( 4064)
日経225ミニ 4月限 1000( 0)
6月限 9685( 9685)
◯ゴールドマン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 5594( 3339)
TOPIX先物 6月限 21958( 6896)
日経225ミニ 4月限 10( 10)
6月限 8737( 8609)
◯JPモルガン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 5401( 2578)
9月限 8( 8)
TOPIX先物 6月限 11595( 10895)
日経225ミニ 4月限 2560( 60)
5月限 17( 17)
6月限 14359( 14346)
◯モルガンMUFG証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 4508( 4349)
TOPIX先物 6月限 9327( 7563)
日経225ミニ 6月限 8459( 8427)
◯バークレイズ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 13306( 13084)
9月限 2( 2)
TOPIX先物 6月限 32750( 31816)
日経225ミニ 4月限 8091( 8091)
6月限 113431( 113431)
◯UBS証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1982( 1103)
TOPIX先物 6月限 2196( 1771)
日経225ミニ 4月限 3500( 0)
◯シティグループ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1743( 716)
TOPIX先物 6月限 5190( 3646)
日経225ミニ 4月限 1000( 0)
◯HSBC証券
限月 取引高(立会内)
TOPIX先物 6月限 138( 0)
◯ドイツ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 815( 815)
9月限 2( 2)
TOPIX先物 6月限 3446( 3446)
日経225ミニ 4月限 122( 122)
5月限 1( 1)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯ABNクリアリン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 25996( 23518)
9月限 166( 66)
TOPIX先物 6月限 34266( 33493)
日経225ミニ 4月限 15304( 12304)
5月限 321( 321)
6月限 330215( 330203)
◯ソシエテジェネラル証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 16048( 14344)
9月限 62( 62)
TOPIX先物 6月限 44668( 42674)
日経225ミニ 4月限 9359( 9359)
5月限 354( 354)
6月限 208856( 208856)
◯BNPパリバ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1953( 1411)
TOPIX先物 6月限 5170( 4064)
日経225ミニ 4月限 1000( 0)
6月限 9685( 9685)
◯ゴールドマン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 5594( 3339)
TOPIX先物 6月限 21958( 6896)
日経225ミニ 4月限 10( 10)
6月限 8737( 8609)
◯JPモルガン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 5401( 2578)
9月限 8( 8)
TOPIX先物 6月限 11595( 10895)
日経225ミニ 4月限 2560( 60)
5月限 17( 17)
6月限 14359( 14346)
◯モルガンMUFG証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 4508( 4349)
TOPIX先物 6月限 9327( 7563)
日経225ミニ 6月限 8459( 8427)
◯バークレイズ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 13306( 13084)
9月限 2( 2)
TOPIX先物 6月限 32750( 31816)
日経225ミニ 4月限 8091( 8091)
6月限 113431( 113431)
◯UBS証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1982( 1103)
TOPIX先物 6月限 2196( 1771)
日経225ミニ 4月限 3500( 0)
◯シティグループ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1743( 716)
TOPIX先物 6月限 5190( 3646)
日経225ミニ 4月限 1000( 0)
◯HSBC証券
限月 取引高(立会内)
TOPIX先物 6月限 138( 0)
◯ドイツ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 815( 815)
9月限 2( 2)
TOPIX先物 6月限 3446( 3446)
日経225ミニ 4月限 122( 122)
5月限 1( 1)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース