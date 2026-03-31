　日本取引所が公表した先物手口情報によると、3月31日の日中取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。

◯ABNクリアリン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　 25996(　 23518)
　　　　　 　 　 9月限　　　　 166(　　　66)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　 34266(　 33493)
日経225ミニ　 　 4月限　　　 15304(　 12304)
　　　　　 　 　 5月限　　　　 321(　　 321)
　　　　　 　 　 6月限　　　330215(　330203)


◯ソシエテジェネラル証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　 16048(　 14344)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　62(　　　62)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　 44668(　 42674)
日経225ミニ　 　 4月限　　　　9359(　　9359)
　　　　　 　 　 5月限　　　　 354(　　 354)
　　　　　 　 　 6月限　　　208856(　208856)


◯BNPパリバ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　1953(　　1411)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　5170(　　4064)
日経225ミニ　 　 4月限　　　　1000(　　　 0)
　　　　　 　 　 6月限　　　　9685(　　9685)


◯ゴールドマン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　5594(　　3339)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　 21958(　　6896)
日経225ミニ　 　 4月限　　　　　10(　　　10)
　　　　　 　 　 6月限　　　　8737(　　8609)


◯JPモルガン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　5401(　　2578)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　 8(　　　 8)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　 11595(　 10895)
日経225ミニ　 　 4月限　　　　2560(　　　60)
　　　　　 　 　 5月限　　　　　17(　　　17)
　　　　　 　 　 6月限　　　 14359(　 14346)


◯モルガンMUFG証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　4508(　　4349)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　9327(　　7563)
日経225ミニ　 　 6月限　　　　8459(　　8427)


◯バークレイズ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　 13306(　 13084)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　 2(　　　 2)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　 32750(　 31816)
日経225ミニ　 　 4月限　　　　8091(　　8091)
　　　　　 　 　 6月限　　　113431(　113431)


◯UBS証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　1982(　　1103)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　2196(　　1771)
日経225ミニ　 　 4月限　　　　3500(　　　 0)


◯シティグループ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　1743(　　 716)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　5190(　　3646)
日経225ミニ　 　 4月限　　　　1000(　　　 0)


◯HSBC証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　 138(　　　 0)


◯ドイツ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 815(　　 815)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　 2(　　　 2)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　3446(　　3446)
日経225ミニ　 　 4月限　　　　 122(　　 122)
　　　　　 　 　 5月限　　　　　 1(　　　 1)



※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース