「日経225オプション」4月限プット手口情報（31日夜間）
日本取引所が公表したオプション手口情報によると、31日の夜間取引における日経225プットオプション（期近2026年4月限・SQ 4月8日）の売買動向は以下の通り。
◯5万250円プット
取引高(立会内)
岩井コスモ証券 1( 1)
ABNクリアリン証券 1( 1)
◯5万375円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 4( 4)
◯5万500円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 26( 26)
楽天証券 3( 3)
三菱UFJeスマート 2( 2)
岩井コスモ証券 1( 1)
SBI証券 2( 0)
◯5万625円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 4( 4)
◯5万750円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 5( 5)
SBI証券 2( 2)
BNPパリバ証券 1( 1)
◯5万875円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 4( 4)
◯5万1000円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 10( 10)
楽天証券 5( 5)
SBI証券 5( 3)
ソシエテジェネラル証券 11( 1)
松井証券 1( 1)
◯5万1375円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 8( 8)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯5万250円プット
取引高(立会内)
岩井コスモ証券 1( 1)
ABNクリアリン証券 1( 1)
◯5万375円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 4( 4)
◯5万500円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 26( 26)
楽天証券 3( 3)
三菱UFJeスマート 2( 2)
岩井コスモ証券 1( 1)
SBI証券 2( 0)
◯5万625円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 4( 4)
◯5万750円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 5( 5)
SBI証券 2( 2)
BNPパリバ証券 1( 1)
◯5万875円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 4( 4)
◯5万1000円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 10( 10)
楽天証券 5( 5)
SBI証券 5( 3)
ソシエテジェネラル証券 11( 1)
松井証券 1( 1)
◯5万1375円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 8( 8)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース