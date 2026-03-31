「日経225オプション」4月限コール手口情報（31日日中）
日本取引所が公表したオプション手口情報によると、31日の日中取引における日経225コールオプション（期近2026年4月限・SQ 4月8日）の売買動向は以下の通り。
◯5万2125円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 5( 5)
JPモルガン証券 1( 1)
◯5万2000円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 219( 219)
JPモルガン証券 267( 67)
SBI証券 51( 39)
ソシエテジェネラル証券 27( 27)
BNPパリバ証券 27( 27)
UBS証券 25( 25)
松井証券 10( 10)
三菱UFJeスマート 5( 5)
インタラクティブ証券 5( 5)
楽天証券 4( 2)
三菱UFJ証券 200( 0)
◯5万1875円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 18( 18)
ゴールドマン証券 15( 15)
ソシエテジェネラル証券 2( 2)
松井証券 1( 1)
◯5万1750円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 5( 5)
JPモルガン証券 1( 1)
◯5万1500円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 91( 91)
BNPパリバ証券 79( 79)
ゴールドマン証券 15( 15)
ソシエテジェネラル証券 13( 13)
松井証券 8( 8)
JPモルガン証券 5( 5)
SBI証券 3( 3)
フィリップ証券 2( 2)
三菱UFJeスマート 1( 1)
岩井コスモ証券 1( 1)
◯5万1375円コール
取引高(立会内)
JPモルガン証券 1( 1)
ABNクリアリン証券 1( 1)
◯5万1250円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 67( 67)
BNPパリバ証券 63( 63)
JPモルガン証券 5( 5)
ソシエテジェネラル証券 3( 3)
◯5万1125円コール
取引高(立会内)
JPモルガン証券 1( 1)
ABNクリアリン証券 1( 1)
◯5万1000円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 87( 87)
BNPパリバ証券 72( 72)
SBI証券 66( 36)
ソシエテジェネラル証券 9( 9)
楽天証券 1( 1)
インタラクティブ証券 1( 1)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯5万2125円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 5( 5)
JPモルガン証券 1( 1)
◯5万2000円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 219( 219)
JPモルガン証券 267( 67)
SBI証券 51( 39)
ソシエテジェネラル証券 27( 27)
BNPパリバ証券 27( 27)
UBS証券 25( 25)
松井証券 10( 10)
三菱UFJeスマート 5( 5)
インタラクティブ証券 5( 5)
楽天証券 4( 2)
三菱UFJ証券 200( 0)
◯5万1875円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 18( 18)
ゴールドマン証券 15( 15)
ソシエテジェネラル証券 2( 2)
松井証券 1( 1)
◯5万1750円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 5( 5)
JPモルガン証券 1( 1)
◯5万1500円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 91( 91)
BNPパリバ証券 79( 79)
ゴールドマン証券 15( 15)
ソシエテジェネラル証券 13( 13)
松井証券 8( 8)
JPモルガン証券 5( 5)
SBI証券 3( 3)
フィリップ証券 2( 2)
三菱UFJeスマート 1( 1)
岩井コスモ証券 1( 1)
◯5万1375円コール
取引高(立会内)
JPモルガン証券 1( 1)
ABNクリアリン証券 1( 1)
◯5万1250円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 67( 67)
BNPパリバ証券 63( 63)
JPモルガン証券 5( 5)
ソシエテジェネラル証券 3( 3)
◯5万1125円コール
取引高(立会内)
JPモルガン証券 1( 1)
ABNクリアリン証券 1( 1)
◯5万1000円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 87( 87)
BNPパリバ証券 72( 72)
SBI証券 66( 36)
ソシエテジェネラル証券 9( 9)
楽天証券 1( 1)
インタラクティブ証券 1( 1)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
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