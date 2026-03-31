　日本取引所が公表したオプション手口情報によると、31日の日中取引における日経225コールオプション（期近2026年4月限・SQ 4月8日）の売買動向は以下の通り。


◯5万2125円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　 5(　　 5)
JPモルガン証券　　　　　　　　　 1(　　 1)


◯5万2000円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　 219(　 219)
JPモルガン証券　　　　　　　　 267(　　67)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　51(　　39)
ソシエテジェネラル証券　　　　　27(　　27)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　27(　　27)
UBS証券　　　　　　　 　　　　　25(　　25)
松井証券　　　　　　　　　　　　10(　　10)
三菱UFJeスマート　　　　　　　　 5(　　 5)
インタラクティブ証券　　　　　　 5(　　 5)
楽天証券　　　　　　　　　　　　 4(　　 2)
三菱UFJ証券　　　　　 　　　　 200(　　 0)


◯5万1875円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　18(　　18)
ゴールドマン証券　　　　　　　　15(　　15)
ソシエテジェネラル証券　　　　　 2(　　 2)
松井証券　　　　　　　　　　　　 1(　　 1)


◯5万1750円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　 5(　　 5)
JPモルガン証券　　　　　　　　　 1(　　 1)


◯5万1500円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　91(　　91)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　79(　　79)
ゴールドマン証券　　　　　　　　15(　　15)
ソシエテジェネラル証券　　　　　13(　　13)
松井証券　　　　　　　　　　　　 8(　　 8)
JPモルガン証券　　　　　　　　　 5(　　 5)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　 3(　　 3)
フィリップ証券　　　　　　　　　 2(　　 2)
三菱UFJeスマート　　　　　　　　 1(　　 1)
岩井コスモ証券　　　　　　　　　 1(　　 1)


◯5万1375円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
JPモルガン証券　　　　　　　　　 1(　　 1)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　 1(　　 1)


◯5万1250円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　67(　　67)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　63(　　63)
JPモルガン証券　　　　　　　　　 5(　　 5)
ソシエテジェネラル証券　　　　　 3(　　 3)


◯5万1125円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
JPモルガン証券　　　　　　　　　 1(　　 1)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　 1(　　 1)


◯5万1000円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　87(　　87)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　72(　　72)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　66(　　36)
ソシエテジェネラル証券　　　　　 9(　　 9)
楽天証券　　　　　　　　　　　　 1(　　 1)
インタラクティブ証券　　　　　　 1(　　 1)




※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース