●新年度スタートは度々弱い雨

●ヒノキ花粉の飛散量が爆発的に増加中

●サクラ見頃の時期はヒノキ花粉対策も万全に

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県内は、今朝にかけて低気圧の通過で度々雨脚が強まり、昨日30日(月)～きょう31日(火)で多い所では60ミリを超える、少々まとまった雨になりました。日中は雨雲は東に去って、少し明るい空が戻った所もありましたが、あす1日(水)は低気圧から伸びる前線の上に新たな低気圧が発生して、九州南岸付近へ近づくことで、また天気は下り坂となってきます。





あす1日(水)は南からだんだんと雨雲が広がってきて、日中には県内にもその雨雲が広がってきそうです。活発な雨雲は太平洋側が中心で、県内では特に強く降る雨、という雰囲気ではありませんが、日が暮れる頃にかけて雨傘が手放せない天気が続く、とみています。





また、雨とともに、ここ最近、油断できな状況なのがヒノキ花粉です。KRYの屋上に設置している自動花粉観測機「ポールンロボ」の観測データによると、先週末あたりで爆発的に花粉の飛散量が増えていて、きょう31日(火)も雨上がりから一気に花粉の飛散量が増えてきました。そして、この先もサクラが見頃の時期の来週にかけて、花粉が大量に飛散しやすい日々が続く見通しです。



お花見の時期に辛いところですが、この現状を踏まえて、花粉対策も手を抜かない、という心がけをしっかりお願いします。





あす1日(水)は夜が明ける頃から日中～日暮れの頃にかけて、度々気まぐれに弱い雨が降りやすいでしょう。特に強い雨にはならないものの、お出かけには雨傘の用意は必要な新年度スタートとなりそうです。また、ここ数日より暖かさも控えめ。最高気温で16～17度くらいに止まる所が多く、軽く羽織る上着なども活躍します。





あす1日(水)はぐずつく天気ではありますが、雨の止み間ですかさずヒノキ花粉が飛びやすい、と見込まれます。油断せず、しっかり対策を心掛けましょう。





サクラの開花は各地でハイペースで進んでいます。厚狭川河畔、香山公園、錦帯橋など、満開を迎える所も増えてきています。





木曜日、そして金曜日の日中にかけては晴れ間が十分ありそうですが、土曜日は低気圧や前線の通過で、一時的には強い雨、突風などのおそれも。満開を迎えているサクラには、試練の雨、風になる心配があります。日曜日はお花見日和にはなるのですが、その手前の木曜日、金曜日のうちにでも、満開のサクラをしっかり楽しんでおくのが良いでしょう。



（KRY山口放送 気象予報士 山本昇治）

