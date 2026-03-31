プロ野球のファーム・リーグは31日、交流戦の巨人―ロッテ戦（ジャイアンツタウン）、中日―阪神戦（ナゴヤ）、オリックス―DeNA（杉本商事バファローズスタジアム舞洲）の3試合が雨天中止。残り4試合が行われた。

広島―楽天のファーム交流戦（由宇）は広島が延長10回に4―3でサヨナラ勝ち。延長10回1死で末包がサヨナラの中犠飛を放った。末包は8回の1号ソロなど2安打2打点、育成選手のロベルトが2安打。先発・佐藤柳は8回5安打9奪三振2失点で、3番手・遠藤が1回無安打無失点で1勝目（1敗）。楽天先発・古賀は9回9安打3失点。育成ドラフト2位・大坪（日本海・石川）、伊藤裕が2安打をマーク。ロベルトが2安打。

日本ハムは西武戦（カーミニークフィールド）に5―4。先発・ラオが6回2/3を7安打4失点で1勝目を挙げた。有薗が3回に1号2ラン、明瀬が5回に2号ソロ、ドラフト2位・エドポロ・ケイン（大阪学院大）が7回の2号ソロなど2安打。宮崎が4安打1打点だった。西武先発・杉山は6回9安打8奪三振4失点で1敗目（1勝）。ドラフト3位・秋山（中京大）が3安打2打点、佐藤太が3安打。

ヤクルトはソフトバンク戦（戸田）に7―0で完封勝利。先発・ウォルターズが6回1安打7奪三振無失点の好投で1勝目（1敗）を挙げた。西村が3安打、内山が2安打1打点。ソフトバンク先発・前田純は5回6安打3失点（自責1）で2敗目。打線は笹川が初回に放った1安打のみに終わった。

オイシックス―ハヤテ戦（ハードオフ新潟）は8回表終了時に降雨コールドゲームとなりオイシックスが5―2で勝利。先発・高田が6回1安打無失点で2勝目（1敗）を挙げた。漆原、上原が2安打。ハヤテ先発・後藤は1回1/3を5安打5失点で1敗目。打線は2安打に終わった。