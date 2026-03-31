◇全国高校選抜ラグビー大会決勝 東福岡33―22桐蔭学園（2026年3月31日 埼玉・熊谷ラグビー場）

決勝が行われ、昨年3位の東福岡が、昨年優勝の桐蔭学園（神奈川）を33―22（前半28―17）で破って5年ぶり7度目の優勝を果たした。

東福岡は前半2分、敵陣左ラインアウトから展開してSO川添丈（2年）が先制トライ。その後トライとペナルティーゴールを1本ずつ与えて7―10で迎えた同9分、FL吉川元基主将（2年）が逆転トライを決めた。同13分、自陣でターンオーバーされてトライを与えて14―17に。同18分、No・8浜田篤志（1年）のトライで再び逆転した。さらに同25分、自陣に攻め込まれたところからSH橋場璃音（2年）の「50:22キック」で脱出して敵陣ゴール前ラインアウトのチャンスをメーク。モールで押し込んでHO米田来海（2年）がトライを決めた。後半に入ってすぐにトライを与えて6点差に迫られたが、後半28分に敵陣でペナルティーを獲得。ラインアウトモールでHO米田がトライを決めた。

前半は何度もリードが入れ替わるシーソーゲームの展開。後半は風下になるため不利な状況でもあったが、吉川主将は「決勝は簡単ではないと分かっていたので想定内。点数的にも前半勝っていたので焦りは全然なかった」と振り返った。

毎年漢字一文字のチームスローガンを最上級生の話し合いで決めており、昨年は「燎（かがりび）」で「燃え続ける」という意味を込めていた。今年の新チームのスローガンは「蓮（はす）」。蓮の花が泥の中から咲くということから「どんな暗い状況でも東福岡のアタックは美しく咲く」という思いを込めた。春の日本一に輝き、吉川主将は「この結果に満足せず、花園でも優勝できるように日々成長していきたい」と気を引き締めた。蓮は本来、夏に花を咲かせる植物。季節外れの蓮の花を、春に続いて冬にも咲かせてみせる。