お笑いコンビ「キングコング」西野亮廣（45）が、30日深夜放送のJFN系「TOKYO SPEAKEASY」（月〜木曜深夜1・00）に出演し、幼少時代について語った。

4人きょうだいの次男。「家があまり裕福じゃなかったので、何か欲しいものがあったら、作るしかなかったんですよ。絵を描いて気持ちをごまかすとか。おもちゃも結局作るしかなかったんで、工作をやるとか」と振り返った。また「子供一人一人の面倒を見るのも大変じゃないですか？お兄ちゃんに父ちゃん、母ちゃんが付いて行っちゃったら、お留守番するしかないわけで」とも明かした。

そんな時に、遊び道具になったのが、家にある工具だったという。「好奇心が旺盛だから、大工道具とか、クギとかノコギリとか」。小さいころから、工具に親しんでいたことを明かした。

とはいえ、子供1人での機械いじり。西野も「ああいったものを勝手に触っちゃったら、危ないじゃないですか」。ところが、西野家の教育方針で、頭ごなしに禁止するようなことはしなかったという。「父ちゃんがそこはちょっと変わっていたのか、教育方針が良かったのか、禁止する方向じゃなくて、使い方を教えてくれたんです。だから幼稚園の時から、電ノコとか電動ドリルとか、使い方をまず教えてくれて。こういう使い方して、危ないからっていうところを教えてくれて」。周囲は自然に囲まれていたため、「とにかく木は山ほどあったから、それであれやこれ作ってましたね」と懐かしんでいた。

禁止行為のオンパレードで、子供の遊び場がどんどんなくなっている現代。共演した女優の土屋アンナも「こういう時代って、逆に私それの方がいいと思いますよ」と感心していた。