【ワシントン＝阿部真司】米紙ウォール・ストリート・ジャーナルは３０日、トランプ米大統領がホルムズ海峡について、事実上の封鎖がこのまま続いても、対イラン軍事作戦を完了させる用意があると側近に伝えたと報じた。

これまで要求していた海峡の即時開放に固執せず、早期の戦闘終結を優先する意向に傾いているとみられる。

報道によると、トランプ氏は米軍が海峡を軍事力で制圧しようとすればイランが抵抗し、当初４〜６週間としていた作戦期間の長期化が避けられないと判断しているという。泥沼化が避けられない地上作戦はトランプ政権の優先事項には位置付けられていないとも伝えた。

一方で、イランとの停戦協議については、トランプ氏は３０日の米紙ニューヨーク・ポストのインタビューで、イランのモハンマドバゲル・ガリバフ国会議長が交渉相手だと明言した。ガリバフ氏を念頭に「我々は全く新しい相手と取引している。彼らは現状、以前の政権よりはるかに理性的だ」と持ち上げた。

トランプ氏は米軍による発電所や油田を破壊する選択肢も公言している。軍事的圧力を示しながら交渉で譲歩を迫り、早期終結に結びつける考えとみられる。