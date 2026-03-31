“軽トラ女子”グラドル27歳・三田悠貴、タイトなニット姿の近影が「可愛すぎる」「スタイル抜群」
グラビアアイドルの三田悠貴が、31日までにInstagramを更新。タイトなニット姿を公開すると、ファンから称賛の声が集まった。
【写真】“軽トラ女子”グラドル27歳が「スタイル抜群」 “大胆な”水着グラビアも（14枚）
普段からSNSにて水着姿でのグラビアショットなどを公開している三田。今回は「名古屋いったり撮影だったりロケして打ち合わせ行ってパパ東京会いにきてくれたりと色々過ごしてたら3月おわっちゃうじゃん」とつづり、タイトなニット姿や水着姿など複数のオフショットを披露。ファンからは「可愛すぎる」「スタイル抜群」「キレイ」といった反響が集まっている。
現在、バラエティ番組『道との遭遇』（CBCテレビ／毎週火曜日23時56分）のコーナーに出演している三田は、1998年5月7日生まれの27歳。岐阜県出身で身長は156cm。2023年グラビアデビューし、同年11月に公式ファンクラブ「三田部」を開設。軽トラックをこよなく愛する“軽トラ女子”としても話題を呼んでおり、昨年8月29日にはDVD『ミルキーグラマー』を発売している。
引用：「三田悠貴」Instagram（@mitachan_y）
【写真】“軽トラ女子”グラドル27歳が「スタイル抜群」 “大胆な”水着グラビアも（14枚）
普段からSNSにて水着姿でのグラビアショットなどを公開している三田。今回は「名古屋いったり撮影だったりロケして打ち合わせ行ってパパ東京会いにきてくれたりと色々過ごしてたら3月おわっちゃうじゃん」とつづり、タイトなニット姿や水着姿など複数のオフショットを披露。ファンからは「可愛すぎる」「スタイル抜群」「キレイ」といった反響が集まっている。
引用：「三田悠貴」Instagram（@mitachan_y）