ホロライブ・大空スバルの7周年ライブを“ママ”が大絶賛「唯一無二の才能だと思うわ」
個人勢VTuber・しぐれういさんが、31日までに自身のチャンネルを更新。29日に行われた「ホロライブ」所属VTuber・大空スバルさんの7周年記念ライブの感想を語った。
【動画】“愛娘”の晴れ舞台の感想を熱く語るういさん（3：22ごろ）
ういさんはプロのイラストレーターとしても活動しているVTuberで、スバルさんのイラストを手掛けた“生みの親”でもある。スバルさんのライブを見届けた彼女は『ぽこ あ ポケモン』実況前に思わず「まぁーよくてさ！」と感想を吐露。続けて「今回から新3Dというんですか？新しいお化粧をまとったスバルさんが出てきたんですが、かわいすんぎだろ！」「スバルのダンスがマジで好きでさ。唯一無二の才能だと思うわ」と大絶賛。
配信を見ていたリスナーからも「めっちゃアイドル」「ういママの感想が毎度1番泣ける」「娘の晴れ舞台に感動してる親御さんみたい」「元気さと繊細さが入り混じった可愛いダンス」など称賛の声が溢れていた。
引用：YouTubeチャンネル「しぐれうい」
【動画】“愛娘”の晴れ舞台の感想を熱く語るういさん（3：22ごろ）
ういさんはプロのイラストレーターとしても活動しているVTuberで、スバルさんのイラストを手掛けた“生みの親”でもある。スバルさんのライブを見届けた彼女は『ぽこ あ ポケモン』実況前に思わず「まぁーよくてさ！」と感想を吐露。続けて「今回から新3Dというんですか？新しいお化粧をまとったスバルさんが出てきたんですが、かわいすんぎだろ！」「スバルのダンスがマジで好きでさ。唯一無二の才能だと思うわ」と大絶賛。
配信を見ていたリスナーからも「めっちゃアイドル」「ういママの感想が毎度1番泣ける」「娘の晴れ舞台に感動してる親御さんみたい」「元気さと繊細さが入り混じった可愛いダンス」など称賛の声が溢れていた。
引用：YouTubeチャンネル「しぐれうい」