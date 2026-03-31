秦 基博、デビュー20周年記念＜GREEN MIND EXPO＞のゲストアーティストとしてレキシ、土岐麻子が出演決定
秦 基博が、デビュー20周年を記念して開催するライブイベント＜Hata Motohiro 20th Anniversary GREEN MIND EXPO＞のゲストアーティストを発表した。
5月4日の東京公演にレキシが出演することはすでに発表されていたが、今回、4月30日の大阪公演に土岐麻子の出演が決定した。
本イベント＜GREEN MIND EXPO＞は、秦のアコースティックライブシリーズ＜GREEN MIND＞と、縁あるアーティストとの共演を生んできた＜HATA EXPO＞を融合させた、20周年ならではの特別企画だという。本公演では秦 基博はもちろん、土岐麻子、レキシの3組がそれぞれアコースティック編成でステージに立つとのことだ。
◾️＜Hata Motohiro 20th Anniversary GREEN MIND EXPO＞
【大阪】
日時：2026年4月30日（木）Open 17:30 / Start 18:30
会場：フェスティバルホール
ゲスト：土岐麻子
【東京】
日時：2026年5月4日（月・祝）Open 16:30 / Start 17:30
会場：LINE CUBE SHIBUYA
ゲスト：レキシ
▼チケット
全席指定 / ￥8,800（税込）
・レキシ公式ファンクラブ「レキシ オフィシャルFUNK☆LOVE 稀有稀有倶楽部」（東京公演のみ）
受付期間：〜 2026年4月5日（日）23:59
https://rekishi-ikechang.com/news/detail/WJlHAqHk0a63ug1tsF4S
・イープラスプレオーダー先⾏販売（抽選）
受付期間：〜 2026年4⽉5⽇（⽇）23:59
https://eplus.jp/hata-gm2026/
・チケット一般発売日
受付期間：2026年4月11日（土）10:00〜
関連リンク
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