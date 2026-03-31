秦 基博が、デビュー20周年を記念して開催するライブイベント＜Hata Motohiro 20th Anniversary GREEN MIND EXPO＞のゲストアーティストを発表した。

5月4日の東京公演にレキシが出演することはすでに発表されていたが、今回、4月30日の大阪公演に土岐麻子の出演が決定した。

本イベント＜GREEN MIND EXPO＞は、秦のアコースティックライブシリーズ＜GREEN MIND＞と、縁あるアーティストとの共演を生んできた＜HATA EXPO＞を融合させた、20周年ならではの特別企画だという。本公演では秦 基博はもちろん、土岐麻子、レキシの3組がそれぞれアコースティック編成でステージに立つとのことだ。

◾️＜Hata Motohiro 20th Anniversary GREEN MIND EXPO＞ 【大阪】

日時：2026年4月30日（木）Open 17:30 / Start 18:30

会場：フェスティバルホール

ゲスト：土岐麻子 【東京】

日時：2026年5月4日（月・祝）Open 16:30 / Start 17:30

会場：LINE CUBE SHIBUYA

ゲスト：レキシ ▼チケット

全席指定 / ￥8,800（税込） ・レキシ公式ファンクラブ「レキシ オフィシャルFUNK☆LOVE 稀有稀有倶楽部」（東京公演のみ）

受付期間：〜 2026年4月5日（日）23:59

https://rekishi-ikechang.com/news/detail/WJlHAqHk0a63ug1tsF4S ・イープラスプレオーダー先⾏販売（抽選）

受付期間：〜 2026年4⽉5⽇（⽇）23:59

https://eplus.jp/hata-gm2026/ ・チケット一般発売日

受付期間：2026年4月11日（土）10:00〜