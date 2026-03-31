郷ひろみ、『テレビ×ミセス』初回ゲストに決定 「GOLDFINGER′99」をコラボ歌唱！
Mrs. GREEN APPLEがMCを務める冠番組『テレビ×ミセス』のレギュラー放送が、TBS系にて4月6日20時55分からスタート。初回のゲストアーティストに郷ひろみが登場し、「GOLDFINGER’99」をコラボ歌唱する。
【写真】「GOLDFINGER'99」を歌う郷ひろみ
本番組は、Mrs. GREEN APPLEがグループでMCを務め、さまざまな人やモノと本気で“コラボ”するコラボバラエティー。アーティストとの名曲コラボはもちろん、ミセスがテレビを通じて、日本中を明るくするために駆け回るエンターテインメントを届ける 。
初回放送では、特番の時から出演しており、ミセスと親交のある陣内智則、渋谷凪咲、前回ミセスとのコラボコントが話題を呼んだチョコレートプラネットの2人も登場し、番組を盛り上げる。
レギュラー初回ゲストアーティストは郷ひろみ。ミセスのベストアルバムに郷がコメントを寄せ、昨年末の『NHK紅白歌合戦』での共演も話題になった郷とミセスのコラボが実現。「GOLDFINGER’99」は、リハーサルからスタジオ中を巻き込む圧巻のパフォーマンスで、収録後にはミセスも感無量の表情を見せた。
さらには、デビュー54年、70歳を迎えた今も活躍する郷が、70歳まで歌い続ける秘訣（ひけつ）をミセスに伝授するなど、ここでしか聞けないトークも満載だ。
郷ひろみは「一言で表すなら『最高』のステージでした！ Mrs. GREEN APPLEの皆さんが僕の楽曲を演奏してくださるということは、本来であればありえないような、本当に素晴らしくて最高に贅沢な経験をさせていただきました。『GOLDFINGER’99』で、みんなで熱く盛り上がることができました」とコメントした。
一方、「テレビが大好き」というミセスが、レギュラー初回でコラボするのは、“これぞテレビ！”な王道企画。終始なごやかな雰囲気の中、持ち前のチームワークで超難関の「浮島ジップライン」攻略を目指す。めったに見られない“ジャージ＆ヘルメット姿”で気合十分なミセスは必見。 さらにチョコレートプラネットの２人と繰り広げる熱いコラボも見どころだ。
『テレビ×ミセス』レギュラー初回は、TBS系にて4月6日20時55分放送。
【写真】「GOLDFINGER'99」を歌う郷ひろみ
本番組は、Mrs. GREEN APPLEがグループでMCを務め、さまざまな人やモノと本気で“コラボ”するコラボバラエティー。アーティストとの名曲コラボはもちろん、ミセスがテレビを通じて、日本中を明るくするために駆け回るエンターテインメントを届ける 。
レギュラー初回ゲストアーティストは郷ひろみ。ミセスのベストアルバムに郷がコメントを寄せ、昨年末の『NHK紅白歌合戦』での共演も話題になった郷とミセスのコラボが実現。「GOLDFINGER’99」は、リハーサルからスタジオ中を巻き込む圧巻のパフォーマンスで、収録後にはミセスも感無量の表情を見せた。
さらには、デビュー54年、70歳を迎えた今も活躍する郷が、70歳まで歌い続ける秘訣（ひけつ）をミセスに伝授するなど、ここでしか聞けないトークも満載だ。
郷ひろみは「一言で表すなら『最高』のステージでした！ Mrs. GREEN APPLEの皆さんが僕の楽曲を演奏してくださるということは、本来であればありえないような、本当に素晴らしくて最高に贅沢な経験をさせていただきました。『GOLDFINGER’99』で、みんなで熱く盛り上がることができました」とコメントした。
一方、「テレビが大好き」というミセスが、レギュラー初回でコラボするのは、“これぞテレビ！”な王道企画。終始なごやかな雰囲気の中、持ち前のチームワークで超難関の「浮島ジップライン」攻略を目指す。めったに見られない“ジャージ＆ヘルメット姿”で気合十分なミセスは必見。 さらにチョコレートプラネットの２人と繰り広げる熱いコラボも見どころだ。
『テレビ×ミセス』レギュラー初回は、TBS系にて4月6日20時55分放送。