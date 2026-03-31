“球団ママ友”LINEグループの実態 板野友美が告白「訳が分からなくなる」
ママによるママのための情報番組『秘密のママ園2』#9が29日放送。#9のスタジオ企画「建前爆破！まったり井戸端会議」には、元AKB48メンバーで1児の母であるタレント・板野友美が登場。「令和のママ友マウント」をテーマにトークが展開された。
【写真】板野友美、そっくり4歳娘の“顔出し”ショット 家族ショットも（7枚）
この番組は、建前ではなく“本音”で語れるママたちの居場所として、多様な家族のかたちや子育て観、恋愛、夫婦関係、自己実現まで、あらゆる視点から“いま”を生きる親たちのリアルに向き合う情報バラエティ。番組MCには、各世代を代表する母親であり働く女性でもある滝沢眞規子、近藤千尋、峯岸みなみの3名が出演。これまでのスタジオトークや匿名相談を通じて、多くの視聴者から「自分のことのように共感した」「目の前の生活とつながる」といった反響を集めている。
「逆マウント」や「実家に頼ろうマウント」など、厄介なマウントの手口が紹介される中、板野は「『えっ、すごくなーい？』でよくない」「いいなぁ実家！ 羨ましいとなるだけ」と、マウントに全く気づかない天然の強さを発揮。これには峯岸も「本当に響かないもんね」と驚きの声を上げた。
さらに、話題がママ友のグループLINEにおよぶと、板野は「球団のママ友のグループLINEがある」と告白。「『うちの夫は違う球団に行きます』とか、奥さまたちが律儀に報告してくださって…」「辞める方と入ってくる方が多いと訳が分からなくなる」と、プロ野球選手の妻ならではの知られざるママ友事情を明かし、スタジオを驚かせた。
『秘密のママ園2』最新回はABEMAにて見逃し配信中。
【写真】板野友美、そっくり4歳娘の“顔出し”ショット 家族ショットも（7枚）
この番組は、建前ではなく“本音”で語れるママたちの居場所として、多様な家族のかたちや子育て観、恋愛、夫婦関係、自己実現まで、あらゆる視点から“いま”を生きる親たちのリアルに向き合う情報バラエティ。番組MCには、各世代を代表する母親であり働く女性でもある滝沢眞規子、近藤千尋、峯岸みなみの3名が出演。これまでのスタジオトークや匿名相談を通じて、多くの視聴者から「自分のことのように共感した」「目の前の生活とつながる」といった反響を集めている。
さらに、話題がママ友のグループLINEにおよぶと、板野は「球団のママ友のグループLINEがある」と告白。「『うちの夫は違う球団に行きます』とか、奥さまたちが律儀に報告してくださって…」「辞める方と入ってくる方が多いと訳が分からなくなる」と、プロ野球選手の妻ならではの知られざるママ友事情を明かし、スタジオを驚かせた。
『秘密のママ園2』最新回はABEMAにて見逃し配信中。