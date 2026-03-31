◆第７０回大阪杯・Ｇ１（４月５日、阪神競馬場・芝２０００メートル）

第７０回大阪杯・Ｇ１（５日、阪神）では、上村洋行調教師（５２）＝栗東＝が、デビットバローズでＪＲＡ史上３人目となる調教師の同一Ｇ１・３連覇を狙う。過去２年制したベラジオオペラが引退。今年は同じロードカナロア産駒で快挙に挑む。

上村調教師と共に、デビットバローズで３連覇がかかるロードカナロア産駒は現在絶好調だ。３月２９日の高松宮記念でサトノレーヴが勝利するなど、今年度の種牡馬リーディングでは３０日現在、総賞金１１億２７５万６０００円で、２位のキズナ（１０億９３７８万９０００円）を抑えて首位。産駒がデビューした１７年度４０位から１８年度７位→１９年度３位→２０〜２５年度２位と安定した成績を残している。

昨年のＧ１では２月のフェブラリーＳでコスタノヴァ、高松宮記念でサトノレーヴがＶ。大阪杯ではベラジオオペラ、ロードデルレイが産駒ワンツーを決めた。今年はコスタノヴァに続き、サトノレーヴが連覇を達成。２着にレッドモンレーヴが続いた。大阪杯でも昨年同様、「カナロア祭り」が続くのか注目が集まる。