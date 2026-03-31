WHITE ASH、再始動
WHITE ASHが再始動を果たし、ライブ活動を行うことを発表した。
のび太(Vo./Gt.)、山さん(G)、彩(B)、剛(Dr)の4人からなるロックバンドWHITE ASHは、2017年3月31日に解散。そして解散から約9年、再始動一発目のライブが8月9日、東京・新宿LOFTにて開催される。ワンマンライブ＜GO BACK TO WHITE＞と題した公演は、サポートドラマーとしてHAZE/大宮洋介を迎えて行われるとのことだ。チケットのイープラス プレオーダー受付は4月4日10:00から。
今後の活動については随時SNSアカウントなどで発表する予定とのこと。以下に、再始動に関するメンバーのコメントをお届けしたい。
◆ ◆ ◆
ども、のび太です。
突然ですが、WHITE ASH再始動します！
解散して9年。どうせなら10周年のほうがキリがいいんじゃないか、なんて思うかもしれませんが、
人生何があるかわかりません。
ならば、思い立ったが吉日。
みんなに声をかけ、今回このような運びとなりました。
きっといろいろ言いたいことや聞きたいこと、
気になることはあるでしょうが、
全部ライブでお返しします。
お楽しみに！
──のび太
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お久しぶりです。
WHITE ASHのギター 山さんです。
解散から9年。
またこの挨拶をする日がくるなんて。
バンドって、本当にいろんなことがあるけど、
やっぱりのび太のボーカルが一番好きだし、
彩さんとまた一緒に演奏できるのも嬉しいです。
未来はどうなるかわからないけど、
それぞれの道を大切にしながら、進んでいけたらと思っています。
いつかまた剛とも音を鳴らせる日を願って。
復活ではなく“再始動”。
8/9(日) 新宿LOFTでみんなに会えるのを楽しみにしてます！
──山さん
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わたしもびっくり！
WHITE ASH再始動となりました。
きっかけはのび太くんからのちょっとご飯行こうでした。
そこには山さんもいたのでした。
ずっと会ってなかったのに、会うと三日ぶりくらいな感じで話せるなんてふしぎね。
剛には会えなかったけど、サポートドラマーにHAZEさんをお迎えしての令和版WHITE ASHになります！
また、再結成を古巣であり50周年のLOFTで出来ることを嬉しく、光栄に思っております。
是非遊びにきてください。
──彩
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解散からおよそ十年。僕らはそれぞれの場所で日々を重ねてきた。
僕はいま別の道にいるけれど、音楽は変わらず余韻となって心の奥で息をしている。
それでもこうして前を向き、互いに納得した現在があることが何より嬉しい。
それぞれステージは違っても、音楽はふと過去へ連れていく。
あの日の音や景色は、これからも折に触れて心に戻ってくるのだと思う。
そんな静かな偶然を、今もきっとこれからも胸に抱いて生きているよ。
あの日を知る皆さんが、懐かしさを連れて集う時間、どうかその瞬間が穏やかで良いものになりますように。
そのひとときが、再び音を鳴らす意味になることでしょう。
のび太、彩さん、山さん。改めて再始動ワンマン開催おめでとう。
いつかまた会えるその日まで僕も頑張るよ。
──剛
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■SHINJUKU LOFT 50th ANNIVERSARY＜WHITE ASH One Man Live 2026 “GO BACK TO WHITE”＞
8月9日(日) 東京・新宿LOFT
open16:00 / start17:00
チケット：5,500円(税込)
※小学生以上チケット必要
【イープラス・プレオーダー】
受付期間：4月4日(土)10:00〜4月18日(土)23:59
https://eplus.jp/sf/detail/4507560001-P0030001
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◆WHITE ASH のび太 オフィシャルX