WHITE ASHが再始動を果たし、ライブ活動を行うことを発表した。

のび太(Vo./Gt.)、山さん(G)、彩(B)、剛(Dr)の4人からなるロックバンドWHITE ASHは、2017年3月31日に解散。そして解散から約9年、再始動一発目のライブが8月9日、東京・新宿LOFTにて開催される。ワンマンライブ＜GO BACK TO WHITE＞と題した公演は、サポートドラマーとしてHAZE/大宮洋介を迎えて行われるとのことだ。チケットのイープラス プレオーダー受付は4月4日10:00から。

今後の活動については随時SNSアカウントなどで発表する予定とのこと。以下に、再始動に関するメンバーのコメントをお届けしたい。

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ども、のび太です。

突然ですが、WHITE ASH再始動します！

解散して9年。どうせなら10周年のほうがキリがいいんじゃないか、なんて思うかもしれませんが、

人生何があるかわかりません。

ならば、思い立ったが吉日。

みんなに声をかけ、今回このような運びとなりました。

きっといろいろ言いたいことや聞きたいこと、

気になることはあるでしょうが、

全部ライブでお返しします。

お楽しみに！

──のび太

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お久しぶりです。

WHITE ASHのギター 山さんです。

解散から9年。

またこの挨拶をする日がくるなんて。

バンドって、本当にいろんなことがあるけど、

やっぱりのび太のボーカルが一番好きだし、

彩さんとまた一緒に演奏できるのも嬉しいです。

未来はどうなるかわからないけど、

それぞれの道を大切にしながら、進んでいけたらと思っています。

いつかまた剛とも音を鳴らせる日を願って。

復活ではなく“再始動”。

8/9(日) 新宿LOFTでみんなに会えるのを楽しみにしてます！

──山さん

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わたしもびっくり！

WHITE ASH再始動となりました。

きっかけはのび太くんからのちょっとご飯行こうでした。

そこには山さんもいたのでした。

ずっと会ってなかったのに、会うと三日ぶりくらいな感じで話せるなんてふしぎね。

剛には会えなかったけど、サポートドラマーにHAZEさんをお迎えしての令和版WHITE ASHになります！

また、再結成を古巣であり50周年のLOFTで出来ることを嬉しく、光栄に思っております。

是非遊びにきてください。

──彩

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解散からおよそ十年。僕らはそれぞれの場所で日々を重ねてきた。

僕はいま別の道にいるけれど、音楽は変わらず余韻となって心の奥で息をしている。

それでもこうして前を向き、互いに納得した現在があることが何より嬉しい。

それぞれステージは違っても、音楽はふと過去へ連れていく。

あの日の音や景色は、これからも折に触れて心に戻ってくるのだと思う。

そんな静かな偶然を、今もきっとこれからも胸に抱いて生きているよ。

あの日を知る皆さんが、懐かしさを連れて集う時間、どうかその瞬間が穏やかで良いものになりますように。

そのひとときが、再び音を鳴らす意味になることでしょう。

のび太、彩さん、山さん。改めて再始動ワンマン開催おめでとう。

いつかまた会えるその日まで僕も頑張るよ。

──剛

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■SHINJUKU LOFT 50th ANNIVERSARY＜WHITE ASH One Man Live 2026 “GO BACK TO WHITE”＞

8月9日(日) 東京・新宿LOFT

open16:00 / start17:00

チケット：5,500円(税込)

※小学生以上チケット必要

【イープラス・プレオーダー】

受付期間：4月4日(土)10:00〜4月18日(土)23:59

https://eplus.jp/sf/detail/4507560001-P0030001