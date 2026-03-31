◆パ・リーグ 楽天―ソフトバンク（３１日・楽天モバイル）

楽天・前田健太投手（３７）が３１日、ホーム開幕戦となるソフトバンク戦に先発。広島時代の１５年１０月７日の中日戦（マツダ）以来、日本球界では３８２８日ぶりのマウンドに上がり、４回０／３を５安打２失点で降板。５四球を与え、球数８３球を要した。

降板後は「良くないですね。球数も増えて四球も出してしまって全くダメです。次回に向けて修正したいと思います」と悔しそうに振り返った。勝てば同年１０月２日の中日戦（マツダ）以来、日本では３８３３日ぶりの白星だったが、次回以降にお預けとなった。

この日の仙台は朝から雨模様だったが、午後４時１分の試合開始時にはやんでいた。初回は３者凡退。２回は先頭の４番・柳田に左前打を許して初めて走者を背負った。続く山川に四球、栗原には右前打を浴びて無死満塁とされた。しかし、踏ん張った。７番・野村の三直が野手の正面に飛び、三塁走者・柳田が戻りきれず。ラッキーな併殺で２死一、二塁とし、海野を空振り三振に斬って得点を与えなかった。

１点の援護をもらった直後の３回。１死から周東に中前打、近藤に四球で一、二塁と再び得点圏に走者を背負った。３番・柳町は空振り三振で２死としたが、同じ８８年世代の柳田には１４７キロ直球を捉えられ、右前適時打とされた。

４回は１死満塁から周東に勝ち越しの左犠飛を献上。ここで日米通算では史上７人目の通算２５００投球回に到達したが、悔しい記録達成の瞬間だった。５回も続投したが、先頭の柳町にストレートの四球で降板した。

昨季までメジャーでプレーした日米通算１６５勝右腕だが、この日は８３球のうちストライク４４球、ボール３９球でストライク率は約５３％と制球に苦しんだ。米国とは異なるマウンドを気にするしぐさもあった。また、この日は直球系のボールが１６球だけ。スライダー、チェンジアップを多投する変化球主体の投球だった。

◆前田健太（まえだ・けんた）１９８８年４月１１日、大阪府生まれ。３７歳。ＰＬ学園では１年夏と３年春に甲子園出場。０６年高校生ドラフト１巡目で広島入団。１５年オフにドジャース移籍。昨季までＭＬＢでプレーした。１３年ＷＢＣ、１５年プレミア１２日本代表。沢村賞２度、最多勝利２度、最優秀防御率３度、最多奪三振２度、ベストナイン３度、ゴールデン・グラブ賞５度。１８５センチ、８３キロ。右投右打。今季年俸１億５０００万円（金額は推定）。