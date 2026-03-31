バタバタな朝 → 挟むだけでキマる！【3COINS】ママが頼りたい♡「こなれバンスクリップ」

【3COINS（スリーコインズ）】では、大人女性が使いやすい上品なデザインのバンスクリップが豊富に揃っています。さっとまとめるだけで、手抜き感のないこなれたヘアスタイルが完成するのが魅力。今回は、忙しい毎日を支えてくれる、スリコの頼れるアイテムをご紹介します。

華やかなフリルが目を引くフェイクパール付バンス

【3COINS】「パール付フリルバンス」\550（税込）

たっぷりのフリルにパールモチーフをあしらった、エレガントな印象のバンス。写真のようにハーフアップにまとめれば、後ろ姿に柔らかさと華やかさが加わりそうです。アイボリーとチャコールグレーの二色展開で、どちらも落ち着いたトーンのため、大人の日常使いにおすすめです。

ポコポコとした質感が魅力のリボンモチーフバンス

【3COINS】「ポコポコリボンバンス」\550（税込）

トレンド感のあるポコポコとした生地を使用したバンスは、立体的なリボンモチーフが愛らしい一品です。髪を一つにまとめ上げるアップスタイルにすれば、程よいボリューム感がアクセントになりそう。カラーはシックなブラックと、清潔感のあるアイボリーが用意されており、シンプルながらも遊び心のあるデザインが、洗練された印象を与えてくれるはず。

クシュクシュ素材とフェイクパールの調和が上品

【3COINS】「クシュクシュパールバンス」\550（税込）

柔らかな生地の質感とパールモチーフの輝きが調和した、上品な佇まいのクリップです。首元で髪を軽くひねってから挟むだけで、ラフでありながら手抜き感のない仕上がりに◎ アイボリーとブラックの二色があり、どちらも日常の何気ないまとめ髪を、より洗練されたものにアップデートしてくれそうです。

マーブル模様がニュアンスを添えるクリップ

【3COINS】「マーブルバンス」＜ピンク＞ \330（税込・セール価格）、＜ブラウン＞\550（税込）

絶妙な色の混ざり具合が美しいバンスは、ブラウンとピンクの二色展開で、大人っぽさと可愛らしさを兼ね備えています。写真のようにピンクのクリップを使い、くるんとねじった髪をハーフアップに留めることで、顔まわりに明るいニュアンスを添えられそうです。気分に合わせて色を変えて、ヘアアレンジを楽しむのも良さそう。

※すべての商品情報・画像は3COINS出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：内山友里