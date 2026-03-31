

閉校する千屋小学校を訪れた卒業生

児童の減少により岡山県新見市の2つの小学校が近くの小学校に統合されます。閉校にあたり、卒業生らが別れを惜しみました。

2026年3月で閉校する新見市の千屋小学校では、最後の日曜日となる29日午前、学校が開放されました。

（卒業生）

「これ父ちゃん。（将来の夢）ボクサーだって」

「（学校に来るのは）もう30年ぶりぐらい。もうこっちに住んでないので、岡山市内の方なので。冬のスキーの授業は楽しかった」

「皆でランチルームで、給食を全学年で食べてたのが懐かしい」

「足を踏み入れた瞬間、この校舎に。すぐに引き戻されて。過去の小学生の記憶に。懐かしさで苦しいです、今（笑）」

「こんなことあったよね、あんなことあったよねとか、ここで皆こけたよねとか（笑）。過去の思い出とか結構鮮明に、だいぶ前のことなのに出てくる」

「まぁ、総まとめして『懐かしいねぇ』っていう感じ」

卒業生が運動場に埋めたタイムカプセルを掘り出そうとしますが……

（卒業生）

「もう先生に電話しようや。どこ埋めたっけ？」

そんな中、一つだけ見つかりました。

（卒業生）

「（習字で）血祭りって書いてる（笑）」

「今のみんなと通じるものがあるなと。懐かしいなっていう感じですね」

昔を懐かしむと共に、地域から学校がなくなることで感じることも……

（卒業生の母［千屋地区在住］）

「昔私らの時にはね、家の前を10人くらいが『おはようございます』言ってな。歩いていきよったんじゃけど、今は全然。どこにどんな子がいるかが全然（わからなくなった）」

（卒業生［千屋地区在住］）

「ほんま寂しいです。涙が出そう。子どもさんたちの笑い声とかが（なくなると）全然違う」

（卒業生）

「校舎がなくなったら、余計に寂しくなりそうですね」

千屋小学校は明治24年、1891年に創立し、2004年3月に一度閉校。その年の4月に近くの実小学校と一緒になり、新たな千屋小として再出発しました。

新見市では2026年3月、神郷北小学校も閉校します。

千屋小の閉校式には、児童9人をはじめ学校関係者ら約120人が出席し、校長が校旗を返納しました。

（千屋小学校／竹元渉 校長）

「雪深い千屋に学び、稲田の広がるふるさとに育った子どもたちの笑顔は、この千屋小学校のかけがえのない宝。校舎は静かになりますが、この学校で育まれた思い出と誇りは、これからも千屋の里と皆様の心の中で生き続けていくことを願い、学校長のあいさつといたします」

（児童）

「ありがとう千屋小学校」

「さようなら千屋小学校」

（校歌斉唱）

「ああ われら千屋の子 この広い地球の子 声高らかに ありがとう ふるさと」