ロアッソ熊本がユース卒業生10人の進路を公表

ロアッソ熊本は3月31日、ロアッソ熊本ユース2025年度卒業生10人の進路を一挙に発表した。

大学サッカー界の強豪校へ進む選手が並ぶなか、1人だけ欧州へと旅立つ異例の構成に、ファンからは「神代が強すぎる笑」「圧倒的フランクフルトの存在感」と驚きの声が上がっている。

今回発表されたのは、麻生暖琉や荒牧颯大ら10人の進路だ。郄村颯太が国士舘大、元松蒼太が中央大、森平一樹が鹿屋体育大へと進むなど、関東や九州の1部リーグを中心とした有力大学への進学が並んだ。

そのリストの中で一際異彩を放ったのが、すでにトップチームへ昇格していた神代慶人だ。神代の進路先には、ドイツ・ブンデスリーガの名門「アイントラハト・フランクフルト」と記された。昨季J2で鮮烈な印象を残した若き才能が、卒業と同時に世界最高峰の舞台へ挑戦する。

アカデミー卒業生の進路を公式リリースとして詳細に公開する異例の形に加え、その内容にファンが反応。SNS上では「1人だけなんか（良い意味で）おかしい」「神代くんだけ異次元すぎる」「約1名進路がおかしいと思います」「みんないい進路先に行ってるのに1人だけおかしいんよ」「神代くんが出てきたのは笑った」といったコメントが寄せられている。また、クラブの姿勢に対しても「こういう情報良いよね！」「とてもありがたいです！」「これいい！他のクラブも真似してほしい」と称賛の反響が沸き起こっている。（FOOTBALL ZONE編集部）