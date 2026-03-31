39度以上の高熱や発疹などが出るはしか。ことしに入り確認された感染者数は152人で、去年の同じ時期と比べて3倍以上にのぼっています。流行の原因などについて、呼吸器内科の医師に聞きました。

──まず、はしかに感染するとどのような症状が出るのでしょうか。

東京歯科大学市川総合病院 呼吸器内科 寺嶋毅医師

「発熱、鼻水、目の充血などがあり、数日経過してから、発疹や口の中の粘膜に白い斑点がでます。重症化すると「肺炎」「脳炎」などの合併症を起こしやすく、1000人に1人が死亡します。また、妊娠中にはしかにかかると流産や早産を起こす可能性があります」

──感染が広がっていますが、例年と違う点はありますか

寺嶋医師

「海外渡航歴のないケースでも感染者の報告が出ている点です。日本は、WHOから「麻しん（はしか）排除国」として認められており、基本的には海外からの流入が原因です。海外との往来が多くなって、今年は海外で感染したケースから国内でさらに広がることが多くなっていると考えられます」

──なぜここまで流行しているのでしょうか。

寺嶋医師

「いくつか要因が考えられます。一つ目は、【海外渡航やインバウンドが増加していること】です。東南アジアなどでは、まだまだはしかが流行している国があります。そこへ旅行する人や訪日するインバウンドが増加していることで、感染が広がっている可能性があります。

二つ目は、【ワクチンの接種率の低下】です。国内ではワクチン2回の接種率が95％未満になってしまっています。（※集団免疫を強化するために、ワクチン2回接種率を95％以上に保つことが求められていますが、最新の2024年度の接種率では91％）また、昔に比較して社会でのはしか流行が少なくなったので、2回接種していても、時間が経って免疫が低下している人もいます。

最後に、【感染力の強さ】です。はしかは感染力が強く、発疹が出る前から感染性があるので、例えば学校などの集団生活で広がりやすいという特徴があります」

──ワクチンを接種していたら感染・発症しないのでしょうか。

寺嶋医師

「ワクチンを接種していても発症する「修飾麻しん」というものがあります。「修飾麻しん」は典型的なはしかの症状（高熱や全身の発疹）を示さず一般的に軽症で、微熱、発熱期間が短く、発疹が体の一部だけのことがあります。典型的なはしかの症状を示さないこと、潜伏期間が通常のはしかより長いことがあり、気がつくのが遅れたり、病院でも診断が難しかったりすることがあります」

──感染しないために、どんなことが大切でしょうか。

寺嶋医師「まずはワクチン2回接種しているかの確認をしましょう。特に海外旅行前には重要です。 また、海外から帰ってきた場合、かぜの症状だったとしても、はしかの可能性もあり得るということを念頭において行動すること、行動歴を覚えておくことが大切です」