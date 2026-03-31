きょうもさくらが開花、満開ラッシュとなりました。仙台、新潟、長野で開花し、福井、奈良、松江、鳥取、岡山、高知で満開になりました。

【CGでみる】31日（火）〜2日（木）までの1時間ごとの降水の予想シミュレーション

「花開いて風雨多し」という言葉は中国の唐の時代の詩人が詠んだものです。いつの時代も花の季節と雨はセットなんです。きょうも東日本と西日本で雨、風が強まりましたが、新年度スタートのあすも雨になり、関東では風も強まりそうです。

雨の降る時間帯は？

きょうの雨は一旦、やむところが多くなりますが、あすは新たに低気圧が九州に接近するため、西から雨になるでしょう。





西日本はきょうより大幅に気温下降

雨の降る時間帯は、九州は朝早い時間から夕方にかけて、中国と四国は朝から夜のはじめ、近畿や東海も昼前から夜、北陸と関東甲信は昼すぎから夜遅くにかけてになりそうです。関東甲信は夜に風も強まるでしょう。

あすの各地の予想最高気温です。

札幌 :13℃ 釧路 :11℃

青森 :14℃ 盛岡 :17℃

仙台 :16℃ 新潟 :15℃

長野 :18℃ 金沢 :16℃

名古屋:17℃ 東京 :19℃

大阪 :16℃ 岡山 :16℃

広島 :16℃ 松江 :15℃

高知 :16℃ 福岡 :17℃

鹿児島:17℃ 那覇 :26℃



きょう、夏日が続出した西日本では、きょうより大幅に低くなり、季節外れの暑さはおさまりそうです。午前中、晴れ間がある東京は、きょうより高くなるでしょう。

お花見はいつがよい？

各地でさくらが見頃になっていますが、西日本ではあさってから金曜日は晴れるので、お花見日和になるでしょう。



東日本と北日本は金曜日だけ晴れる予想なので、この日を逃すと、外でのお花見は厳しいかもしれません。晴天を有効にお使いください。