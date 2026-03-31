きょう（31日）もさくらが開花・満開ラッシュ 「花開いて風雨多し」新年度のあす（1日）も雨スタート
きょうもさくらが開花、満開ラッシュとなりました。仙台、新潟、長野で開花し、福井、奈良、松江、鳥取、岡山、高知で満開になりました。
【CGでみる】31日（火）〜2日（木）までの1時間ごとの降水の予想シミュレーション
「花開いて風雨多し」という言葉は中国の唐の時代の詩人が詠んだものです。いつの時代も花の季節と雨はセットなんです。きょうも東日本と西日本で雨、風が強まりましたが、新年度スタートのあすも雨になり、関東では風も強まりそうです。
雨の降る時間帯は？
きょうの雨は一旦、やむところが多くなりますが、あすは新たに低気圧が九州に接近するため、西から雨になるでしょう。
西日本はきょうより大幅に気温下降
あすの各地の予想最高気温です。
札幌 :13℃ 釧路 :11℃
青森 :14℃ 盛岡 :17℃
仙台 :16℃ 新潟 :15℃
長野 :18℃ 金沢 :16℃
名古屋:17℃ 東京 :19℃
大阪 :16℃ 岡山 :16℃
広島 :16℃ 松江 :15℃
高知 :16℃ 福岡 :17℃
鹿児島:17℃ 那覇 :26℃
きょう、夏日が続出した西日本では、きょうより大幅に低くなり、季節外れの暑さはおさまりそうです。午前中、晴れ間がある東京は、きょうより高くなるでしょう。
お花見はいつがよい？
各地でさくらが見頃になっていますが、西日本ではあさってから金曜日は晴れるので、お花見日和になるでしょう。
東日本と北日本は金曜日だけ晴れる予想なので、この日を逃すと、外でのお花見は厳しいかもしれません。晴天を有効にお使いください。