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きょうもさくらが開花、満開ラッシュとなりました。仙台、新潟、長野で開花し、福井、奈良、松江、鳥取、岡山、高知で満開になりました。

【CGでみる】31日（火）〜2日（木）までの1時間ごとの降水の予想シミュレーション

「花開いて風雨多し」という言葉は中国の唐の時代の詩人が詠んだものです。いつの時代も花の季節と雨はセットなんです。きょうも東日本と西日本で雨、風が強まりましたが、新年度スタートのあすも雨になり、関東では風も強まりそうです。

雨の降る時間帯は？

きょうの雨は一旦、やむところが多くなりますが、あすは新たに低気圧が九州に接近するため、西から雨になるでしょう。

雨の降る時間帯は、九州は朝早い時間から夕方にかけて、中国と四国は朝から夜のはじめ、近畿や東海も昼前から夜、北陸と関東甲信は昼すぎから夜遅くにかけてになりそうです。関東甲信は夜に風も強まるでしょう。

西日本はきょうより大幅に気温下降

あすの各地の予想最高気温です。
札幌　:13℃　釧路　:11℃
青森　:14℃　盛岡　:17℃
仙台　:16℃　新潟　:15℃
長野　:18℃　金沢　:16℃
名古屋:17℃　東京　:19℃
大阪　:16℃　岡山　:16℃
広島　:16℃　松江　:15℃
高知　:16℃　福岡　:17℃
鹿児島:17℃　那覇　:26℃

きょう、夏日が続出した西日本では、きょうより大幅に低くなり、季節外れの暑さはおさまりそうです。午前中、晴れ間がある東京は、きょうより高くなるでしょう。

お花見はいつがよい？

各地でさくらが見頃になっていますが、西日本ではあさってから金曜日は晴れるので、お花見日和になるでしょう。

東日本と北日本は金曜日だけ晴れる予想なので、この日を逃すと、外でのお花見は厳しいかもしれません。晴天を有効にお使いください。