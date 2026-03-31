「日本ハム−ロッテ」（３１日、エスコンフィールド）

北山亘基投手が先発する４月１日のロッテ戦（エスコン）に向けた意気込みを語った。「個人的には明日から始まるということで気持ちも引き締まる。明日の試合でしっかり結果を出せるようにやっていきたい」と気合をにじませた。

日本代表として出場したＷＢＣから帰国後、オープン戦登板は１度。昨年、新庄監督から指名された開幕２戦目先発の予定は変更となった。それも「しっかり時間を設けてもらった方が調整しやすい部分もある。そこは前向きに捉えて過ごせた」とプラスに受け止め、ブルペンでの投球練習やＮＰＢ球の感覚を取り戻す作業に取り組んできた。

チームは開幕３連敗発進となったが、北山は「あり得ると思っていた。ホークスはもともと去年も強かったし、簡単な相手だとは一切思っていなかったので、驚きもない」と冷静。「しっかり地に足をつけて自分たちのやることをやっていかないといけないと改めて思った。このカードではもう一回、チームの勢いを一から作っていけるように頑張りたい」と巻き返しを期した。