「吐く量が多かった」給食パンで集団食中毒　ノロ陽性は直接パンに触れない配送担当だけ…それでもなぜ感染？

大阪府の小中学校で、給食パンを食べた300人以上の児童や生徒が集団食中毒に。

FNNは、保健所に原因と断定された給食パン業者の内情を知る関係者を独自に取材しました。

小中学校8校で集団食中毒が発生した大阪・熊取町。

300人以上の児童と生徒らが体調不良となりました。

保健所に食中毒の原因と特定されたのは、給食のパンでした。

FNNは、このパンを製造していた業者の内情を知る人物を取材。

取材を進めて分かったのは、ノロウイルスの感染力の強さでした。

熊取町で異変が起きたのは3月19日。

町立の中学校から教育委員会に「60人を超える生徒や教職員が腹痛や下痢などの症状を訴えている」という連絡が入りました。

同様の報告は熊取町にある小中学校合わせて8校から寄せられ、腹痛などを訴えた児童や生徒と教職員は29日までに647人に上り、そのうち302人が食中毒と断定されました。

体調不良となった中学生の兄と小学生の妹は、当時のつらさを「しんどくて、寝ようとしても寝られなくて…」「とにかく吐く量が多かった」と語ります。

保健所の調査で、ノロウイルスが検出されたのは給食のパン。

製造したのは大阪・泉佐野市にあるサガン製パンです。

ノロウイルスは加熱で死滅するため、大阪府はパンの調理後の作業で汚染したとみています。

サガン製パンの内情を知る関係者は、2人の従業員が陽性反応だったと明かします。

サガン製パンの内情を知る関係者：

保健所の話によると、従業員2名がPCR検査で陽性だった。（Q. 2人の業務は？）主に配送ですね。配送担当が直接パンに触れることはない。検品や箱詰めの従業員も多々いるが、その人たちは全て陰性。パンを直接触っている人が陰性で、陽性は（直接触れない）配送担当だけ。本当にパンが原因か疑義がある。

陰性だった担当者が配送した4校でも食中毒が発生したため、「短期間の調査でパンが食中毒の原因と断定されたことに疑問を感じている」としています。

果たして、パンに直接触れていない2人の陽性者から集団食中毒にまで拡大したのでしょうか。

帝塚山大学院・西川禎一教授：

（ノロウイルスは）1人の調理人が汚染されているだけで、何千人も食中毒患者が出た報告がある。

指先のわずかな洗い残しにも、数十万から数十億個潜んでいるノロウイルス。

体にわずか10個ほどが入るだけで感染するといいます。

今回のケースは、ノロウイルスに感染していた配送担当者が持ってきた際、受け取る側が容器などに触れずにパンを扱っていれば感染が防げた可能性があると推測します。

帝塚山大学院・西川禎一教授：

（陽性者が）パンに直接触っていなくても、学校側に（パンを）渡しますよね。その時に（受け取る側が）パンが入った容器に触れず、パンだけをつまみ出すような作業になっているか考えにくい。

取材を進めて見えてきたのは、厳しい経営環境でも安全対策が求められる状況でした。