「突然ですが」女性インフルエンサー、「腫瘍が見つかりました」報告。手術を受ける「ほんまに無理せずな」
コスプレーヤー、DJなどとして活動するインフルエンサーのりさまるさんは3月30日、自身のX（旧Twitter）を更新。卵巣嚢腫と診断され、手術を受けることを報告しました。
【投稿】りさまる、手術を報告
また、「特に20〜30代の女性に多く『沈黙の病気』とも言われていて、大きくなるまで気づかないことが多いみたいです。正直自分がなるとは思っていなくて油断していたので、女性は本当にお気をつけて…」と同じ世代の女性たちに呼び掛け、「しっかり治して、元気な姿で戻れるよう頑張ります」と前向きな姿勢をみせました。
ファンから、「ほんまに無理せずな」「ご自愛くださいねー！」「命に関わらないとはいえ不安だと思うからゆっくりしてね」「何事もなく退院できることを祈ってます」「また元気に活動できるようお祈りしてます！」「また健康的な姿でDJを観たいのでお大事に」と心配とエールの声が寄せられています。
(文:中村 凪)
【投稿】りさまる、手術を報告
「何事もなく退院できることを祈ってます」りさまるさんは「突然ですが、5/19に手術を受けることになりました。退院は5/23を予定しています」とつづり、自身の写真を1枚投稿。「原因は卵巣嚢腫で、先日突然の下腹部による激痛があり、翌日病院で検査したところ約10cmの腫瘍が見つかりました」と、病名や症状などを明かしています。
ファンから、「ほんまに無理せずな」「ご自愛くださいねー！」「命に関わらないとはいえ不安だと思うからゆっくりしてね」「何事もなく退院できることを祈ってます」「また元気に活動できるようお祈りしてます！」「また健康的な姿でDJを観たいのでお大事に」と心配とエールの声が寄せられています。
ファンへ感謝31日には「おはよう〜！昨日の卵巣嚢腫報告皆さん暖かいメッセージありがとうございます 今日も病院行ってMRI撮ってるよ〜！」と、ファンへの感謝と現況を報告していたりさまるさん。気になる人はぜひチェックしてみてくださいね。
(文:中村 凪)