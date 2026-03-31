妻子4人亡くした警察官が新たな一歩

2024年の能登半島地震で妻子4人を亡くした警察官・大間圭介さんが31日、20年務めた石川県警を退職しました。「人の役に立ちたい」と新たな一歩を踏み出しました。

◇大間圭介さん…「家族のことはやっぱり…本当に家族に支えられた警察人生だった」

大間圭介さん、44歳。2024年元日の能登半島地震で、石川県珠洲市にあった妻の実家が土砂崩れに巻き込まれ、最愛の妻と子ども3人の家族4人を一度に失いました。

あの日から2年余り。「自分にしかできない生き方」を模索してきた大間さんは、20年間働き続けてきた石川県警を去る決断をしました。

警察を去る日

◇大間圭介さん…「出勤は今までと変わらないが、最後ということで寂しい」

2026年3月31日、石川県警察本部で行われた退職者を送り出す式典に大間さんの姿がありました。

「大間圭介さま」

「はい！」

警察官としての堂々とした姿。

大間さんのこれまでの功績をたたえる表彰状が贈られました。

退庁時の大きな拍手の中、大間さんは「みなさんに送り出していただいているときに、これで最後なんだという思いを強く感じた」と語りました。

あの日から2年余り…新たな挑戦

相棒は、ギター。

◇大間圭介さん…「（〜♪）こんな感じですかね。ちょっと経験があるくらい。まだところどころ無茶苦茶ですけどね」

中学時代には友人とユニットを組んだこともある大間さん。

支えてくれたのは周囲からの励ましでした。

今度は自分が誰かの力になりたい。その思いが、大間さんを突き動かしました。

◇大間圭介さん…「来年は少し、自分が頑張っている姿を家族に見せたい。人に喜んでもらえることができたら」

2026年3月18日。大間さんの姿が、石川県かほく市の老人ホームにありました。

自前の機材を運び込み、慰問ライブに挑みました。

◇大間圭介さん…「（緊張感はある？）緊張しますね。でも1回目の時よりはない」

会場には利用者や職員およそ70人が集まり、その姿を見つめました。

歌に込めた「前を向いて生きていく」

◇大間圭介さん…「この2年間、自宅でひとりでいて、涙することもあったが、これからは涙を流さないこともないが、少しずつ前を向いて生きていこうという思いで歌います」

選んだのは、利用者にもなじみのある曲「涙くんさよなら」

♪「なみだくんさよなら さよならなみだくん また会う日まで」

ステージの傍らには、常に家族の姿がありました。

「んー、盛り上がって汗をかいてきた。よし」ライブが進むにつれ、参加者も声を出して歌うように。会場に一体感が生まれました。

沸き起こるアンコールに、KAN・愛はかつ。

♪「どんなに困難で くじけそうでも 信じることを 決してやめないで」

◇集まった人たちは…

「よかった、嬉しかった」

「また来てもらいたい」

「子供や妻を亡くして、よくあれだけやってきた」

「大変だっただろうと思う」

◇大間圭介さん…「すごく盛り上げていただいたので、あっという間に終わった」

根底にあるのは、人に喜んでもらいたいという純粋な気持ち。

◇大間圭介さん…「しばらくは就職は考えてなくて、しばらくは自分の今後を考えながら、これだけじゃなく、いろんな活動をしたい」

警察官の制服を脱ぎ…

大切な家族との約束を胸に…

新たな人生の一歩を踏み出した、大間圭介さんです。