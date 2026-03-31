2月のミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート男子日本代表の三浦佳生(20)が、契約期間満了に伴い、3月31日をもってオリエンタルバイオとの所属契約を終了することが分かった。同日、オリエンタルバイオが発表した。

オリエンタルバイオの公式Xで「平素よりオリエンタルバイオスケート部所属の選手を応援いただき、誠にありがとうございます。弊社は三浦佳生選手と締結しておりました所属契約につきまして、契約期間満了に伴い、2026年3月31日をもちまして終了いたしますのでご案内申し上げます」と発表した。

「三浦佳生選手は今後次なる挑戦に向けて進んでいくこととなりました。これまで多くのファンの皆様にご支援いただきましたこと、心より御礼申し上げます。今後の三浦佳生選手の活躍を弊社一同、陰ながら応援しております」と呼びかけた。

三浦のコメントも掲載され、「この度、オリエンタルバイオ様との所属契約を終えることとなりました。これまで温かいご支援をいただき、競技に集中できる環境を整えていただいたことに、心より感謝しております。日々挑戦を続ける中で得た経験は、今の自分を支えてくれる大きな力になっています。今後は新たな環境で、さらに成長した姿をお見せできるよう努力してまいります。これまで本当にありがとうございました」とした。