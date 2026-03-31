

「キリン 氷結 マスクメロン」（350ml缶／500ml缶）

キリンビールは、みずみずしい果実のおいしさを届ける「キリン 氷結（以下、氷結）」ブランドから「キリン 氷結 マスクメロン（期間限定）」（350ml缶、500ml缶）を4月28日に発売する。

近年、RTD（Ready to Drinkの略。栓を開けてそのまま飲めるアルコール飲料）市場は引き続き拡大傾向にあり、注目を集めている。普段RTDを楽しんでいる消費者は、「おいしさ」「果実感」に加えて、「季節感」や「特別感」への期待があり、限定フレーバーが購入のきっかけの一つとなっている。このような市場環境の中で、「氷結」ブランドは、みずみずしい果実感とスッキリ爽快な味わいが支持され、2001年の発売以来、累計で約150億本を販売（350ml換算 2025年12月末時点）し、同社RTDカテゴリー売上No.1（キリンビール推計）ブランドとして好調に推移している。

今回発売する「キリン 氷結 マスクメロン（期間限定）」は、いつもとはちょっと違う特別感が感じられるマスクメロンを採用し、外出やイベントが増えるゴールデンウィークに向けて、消費者に明るく楽しい気持ちを届ける。マスクメロンらしい芳醇で甘みのある香りと、ほのかな酸味をスッキリ爽快に楽しめる。

「氷結」は「消費者の今日を明るく爽快にする」ことを目指すブランド。季節感のあるみずみずしい果実のおいしさを爽快にはじける炭酸感で楽しめる限定品で、消費者の気持ちや、多様化するニーズに寄り添いながら、RTD市場の活性化を目指す考え。

中味については、マスクメロンの芳醇な甘みとほどよい酸味を爽快な炭酸感とスッキリした後味で楽しめる（果汁0.3％）。クリア果汁とクリアウォッカを使用し、「氷結」ならではの“果実のみずみずしいスッキリとしたおいしさ”を実現した。

パッケージについては、「氷結」の特長であるダイヤカット缶に、マスクメロンや新緑をイメージする緑のグラデーションとシルバーをベースに、マスクメロンのイラストを配置した。マスクメロンのおいしさと軽やかな炭酸感が伝わるデザインに仕上げている。

［小売価格］オープン価格

［発売日］4月28日（火）

キリンビール＝https://www.kirin.co.jp