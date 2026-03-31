行方不明になっている京都府の小学5年生をめぐり、新たなことがわかりました。小学校からリュックサックの発見場所までおよそ3キロ。しかし、バスや電車に乗った記録がなかったということです。

■雨降る中…懸命の捜索続く

行方不明になってから8日。京都府南丹市の小学5年生・安達結希くん（11）。いったい、今どこにいるのか。

31日は40人態勢で、雨が降る中、朝から懸命な捜索が続きます。23日の月曜日から行方がわからなくなった結希くん。警察などによりますと、結希くんの姿が確認されたのは、父親が車で小学校の近くまで送り届けたのが最後。

捜索が進められる中、29日に見つかったのは結希くんが背負っていた通学用リュックでした。警察は周辺を重点的に捜索。しかし“新たな手がかり”は見つかっていません。

こうした中、警察への取材で新たな情報が明らかに。行方不明になった23日以降、結希くんが電車やバスに乗った記録がないことが判明しました。

■学校からリュック発見場所まで歩いてみると…

結希くんのリュックが見つかったのは、最後に姿が確認された小学校から西におよそ3キロ離れた山の中。小学校から発見場所までの道のりを実際に歩いてみると…

まず広がるのは、住宅街。

記者「ここは片側一車線で交通量も多いようにみえます」

しかし、少し歩くと景色が一変。周囲は田んぼばかりに。

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記者「山のエリアに入っていて街灯なども見当たらない場所」

かかった時間は大人の足で50分。どのようにしてこの場所まできたのか。さらに規制線の向こう側、リュックが見つかった周辺は次第に細くなる道。さらに奥に進むと、背の高い木に囲まれる場所につながっていました。

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近所の人は…

近隣住民「（子供は）住宅地にはたくさんいるが、この辺りはほとんど子供がいない」

近隣住民「この通りを小学生が歩くことがない。（小学生がいれば）結構目立つと思う」

“手がかり”が見つかる一方、発見にいたらない行方不明の結希くん。警察が情報提供を呼びかけています。