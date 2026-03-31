アサヒビール傘下のスマドリは４月３日、ノンアルコールのカクテルなどが楽しめる体験型店舗「スマドリミーツ」（東京・渋谷）を開業する。

２０歳代をメインターゲットに、年間２万人の来場者を目指す。

マスカットジュースとレモンシロップなどを組み合わせた「オブシディアン」（税込み９００円）、「ソルティレモン」（同７００円）など約１００種類のカクテルを楽しめる。アルコール分は０〜３％の間で来場者が選べるのが特徴だ。

体験の場として、グラスや味わい、見た目を選択できるオリジナルのカクテルを作れるほか、自分らしい飲み方の「診断」ができるコンテンツも用意。飲酒の機会が増える２０歳代にノンアルを含む飲み方の提案を行い、客層の拡大につなげたい考えだ。

スマドリの高橋徹也社長は３１日の内覧会で「お酒を飲む人も飲まない人も楽しむことができ、店舗の魅力を感じてほしい」と話した。

アサヒは２０２０年、アルコールを飲む人も飲まない人も一緒に楽しめることを目指し、「スマートドリンキング（スマドリ）宣言」を行った。ノンアルを含めた商品開発を強化しており、２６年はスマドリ関連事業に１００億円を投資する方針を打ち出している。