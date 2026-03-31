第98回アカデミー賞授賞式でのレオナルド・ディカプリオ＝3月/Shutterstock

（CNN）女性セレブの顔にどんな美容施術が施されたのかを推測することは、ネット上で人気のひまつぶしになっている。しわのない、ピンと張ったつややかな顔立ちは、専門家から一般人にまで広く分析され、その結果、フェースリフトや眼瞼（がんけん）形成術、フィラー、ボトックスといった診断が下されることが多い。だがここ数カ月、これほど熱心に顔を観察されているのは女性有名人だけではない。男性もまた、その対象になっているのだ。

その一例が、俳優レオナルド・ディカプリオ（51）だ。ディカプリオは今年のアカデミー賞で、その仕事ぶりではなく、むくみのとれた顔立ちで話題になった。あるファンはX（旧ツイッター）に「グアシャ（かっさ）を手にしたな」と書き込んだ。別のファンは、ディカプリオがたくわえたトム・セレック風の口ひげに触れつつ、「ようやく酒をやめて水を飲むことを覚えたんだ。それにこの復活の40％は口ひげあってのものだ」と評価した。数時間のうちに、美容外科医らはディカプリオが何をしたのか、あるいは何をしていないのかについて推測し始め、果ては最近公の場で野球帽とフェースマスク姿が目撃されたのは手術を隠すためだという、ありがちな冗談まで飛び出した。

ディカプリオの「変身」への反応はおおむね好意的だったが、その数週間前にセザール賞授賞式で容姿の変化を見せた俳優ジム・キャリー（64）への反応は、それほど穏やかなものではなかった。キャリーは、ゴムのように自在な表情でキャリアを築いてきただけに、表舞台から遠ざかっていた数年間を経て、動かず、固まってしまったかのようなその顔はたしかに衝撃的だった。ネット上では、キャリーが自身の代わりに替え玉を授賞式に出席させたのではないかという陰謀論まで出回り始めた。

アンチエイジング目的の美容施術を受けたのではないかとうわさの的になったハリウッド男性は、もちろんこの2人が初めてではない。街中で何の施術を受けたのかと尋ねられたことを受け、俳優ブラッドリー・クーパーは1月のポッドキャスト番組で整形手術は受けていないと否定した。一方、俳優ライアン・ゴズリングは、頬にフィラーを入れたことを示すと称するフォトショップ加工画像の標的となったが、そのわずか数カ月前にはネット上の一部の人々から映画「バービー」のケン役を演じるには「年を取りすぎている」との批判を受けていた。

一部の男性セレブは、「ブロトックス」を受けたことを認めている。ブロトックスは男性向けのボトックス施術を指す言葉で、非常に人気が高まっている。

ハリウッドの外でも、美容外科手術を受ける男性は増えている。英国美容形成外科医協会によると、英国では美容外科手術全体の6.5％を男性が占めた。2023年から24年にかけて手術全体における割合はわずかに減少した一方、フェースリフトとネックリフトは26％急増。「男性の間でアンチエイジング施術への関心が高まっていることを示している」という。

では、なぜ今、アンチエイジングの美容施術を求める男性が増えているのか。これは、SNSやズームのようなビデオ会議、「ラブ・アイランド」のような恋愛リアリティー番組の広がりなど、複数の要因が重なった結果だとみられる。これらは「完璧な写真映え」文化を強め、特に若い男性にとって大きな不安の源となっている。

「従来、男性はどのような仕事をしているか、つまり体を使ってどんな仕事をするかによって評価される傾向があった。だが最近では、男性の価値は自分の体にどのような手をかけるかへと移りつつある」と、英ニューカッスル大学で批判的男性性研究を専門とするクリス・ヘイウッド准教授は述べた。「もちろん仕事で成功することは今でも評価されているが、自分を手入れすることや、服の着こなし、体のケアの仕方、見た目の重要性は高まっている」

一方でその変化は、男性は外見を気にするべきではないという依然として支配的な期待と矛盾する。実際、ヘイウッド氏が説明するように、見た目を良くしたいという欲求は従来、女性的な性質と見なされている。「男性の価値が外見へ移っている一方で、男性をめぐる古い伝統的な見方は消えるわけではなく、今なお残っている。だから特に異性愛者の男性は今、綱渡りのような状態に置かれがちだ」

歴史的に見れば、ハリウッドの男性は目に見えて年を重ねることに関してはるかに寛容に扱われてきた。ジョージ・クルーニーは広く「シルバーフォックス（魅力的な年配男性）」と認識されている。ハリソン・フォードは「風格がある」と評される。だが今、その流れは変わりつつあるようで、男性もまた女性スターたちにあてはめられてきたのと同じ二重基準で判断されることが増えている。これは本当に良いことなのだろうか。専門家の中には、加齢をめぐる有害な風潮が一段と深まっている兆候だと見る向きもある。

「それは、私たちが若さに道徳的価値を結びつけ、若々しさを生産性や好ましさ、健康、さらには価値そのものとして読み取っていることを示している」と、英サンダーランド大学の社会学講師ローレン・ステックルズヤング氏は述べた。「その中で『健康』と『美』の境界はぼやけ、魅力的なら健康だ、健康で魅力的ならより高い道徳的価値がある、と私たちは決めてかかっている。SNSは私たちを、フィルター加工され、厳選された顔で取り囲むことでこれを増幅させ、加齢を自然な過程ではなく失敗のように見せている。アンチエイジングは、不完全さや変化、見た目の多様性を受け入れることに苦しむ文化の表れだ」

アンチエイジングに対する社会の執着は、高齢世代を価値の低いものとして捉える見方を助長してもいるとステックルズヤング氏は付け加えた。「加齢した顔が公の場から消されれば、年を重ねることを現実的に理解することができなくなる」と、同氏は語る。「それは有害な循環を生み、若い人々は老いを恐れ、高齢者は自分の存在を消さなければならないという圧力を感じるようになる」

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原文タイトル：Jim Carrey, Leonardo DiCaprio and how the double standard of male aging may be over（抄訳）