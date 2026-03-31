新年度がスタートする4月1日は、法律や制度が変わるだけでなく、さまざまなモノやサービスで値上げが実施されます。西鉄電車の運賃は、29年ぶりの値上げです。



3月31日、ランチタイムの西鉄福岡天神駅では。



■八木菜月アナウンサー

「売り場の外まで行列ができています。次々と列に並ぶ人が増えて、長くなっていっています。」



行列ができていたのは、西鉄の定期券販売窓口です。





4月1日に西鉄電車の運賃が値上げされるのを前に、定期券を購入しようという人たちが訪れていました。値上げが実施されるのは、西鉄電車の太宰府線・甘木線を含む天神大牟田線と貝塚線です。3月31日まで170円の「初乗り運賃」は、10円上がって180円となるなど、距離によって値上げ幅は異なります。また、通勤定期は平均15.6パーセント、通学定期は平均9.0パーセント値上げされます。■利用客「いつもは1か月分を買っているのですが、値上げされると聞いたので、まとめて買おうかなと思って。」「物価が高いなと思う場面が結構あるので、定期は毎日使うしと思って、安くなってくれたらうれしいけれど仕方ないかなと思います。」西鉄電車の運賃改定は増税の影響などを除いて29年ぶりで、西鉄では老朽化に伴う設備投資などに充てるとしています。

4月1日から、西鉄電車の運賃がどれくらい上がるのか見ていきます。



区間によって、10円から100円値上げされます。



例えば、福岡（天神）～久留米の場合、現行の640円から80円上がって720円になります。



同じ区間の1か月の通勤定期は、2万3690円から3640円上がって2万7330円と、大幅な値上げとなります。