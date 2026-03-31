◇MLB ガーディアンズ4-2ドジャース(日本時間31日、ドジャー・スタジアム)

ドジャースの佐々木朗希投手がガーディアンズ戦で今季初登板。試合中ABS(自動ボールストライク)チャレンジで判定が覆されたことに関して、佐々木投手がコメントしました。

佐々木投手はこの日、4回0/3、78球を投げて、4安打、4奪三振、2四球、1失点をマーク。好投を見せるも打線の援護を受けられず、今季1敗目となりました。

2026年から新しく導入されたABSチャレンジシステム。これにより、選手は球審の判定に対してチャレンジができるようになりました。佐々木投手も含めこの日は、このチャレンジにより複数回判定が覆されました。

試合後、インタビューに応じた佐々木投手は初回にABSチャレンジで判定が変わったことについて、「見た感じ僕も低いかなと思ってたので、ただ自分が見てた景色よりも結構ぎりぎりだったので、そこに関しては逆にもうちょっと低めあそこの辺まで取るんだという感じで、切り替えて投げました」とコメント。

ABSチャレンジに関しては、「別に何とも」と特に気にしていない様子を見せ、「ストライクがストライク、ボールがボールになるだけなので何とも思わないです」と話しました。

また、この日のスプリットの手応えについて聞かれると、「しっかり振り返ってやっていきたい。三振取ったりいいボールもあったので大きく変えることはない。微調整をしっかりやっていきたいなと思ってます」と答えました。