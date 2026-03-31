木村拓哉と工藤静香の長女でフルート奏者のＣｏｃｏｍｉ（２４）が３１日、ＳＮＳを通じて、フォロワーとやりとり。恋愛相談にも答えた。

「遠距離になる前に両思いだった人が遠距離中に２週間おきの返信は脈なしだと思いますか」に「はい。無いです。」ときっぱり。「彼氏が報連相できないんですけど Ｃｏｃｏｍｉちゃんならどうしますか」には「Ｓａｙｏｎａｒａ，ｔｈａｎｋ ｙｏｕ ｎｅｘｔ」。「彼氏がギャンブルしすぎて、『お金貸して』って言われたのですが、別れるべきでしょうか」には、「Ｙｅｓ． そもそも無いなら何故ギャンブルするんですかね。。」と明快に答えた。

また、ＳＮＳで「遠距離恋愛」と公言するなど、親密ぶりを明かしているバレーボール日本代表で、イタリア・セリエＡのノヴァーラに所属する石川真佑（２５）が３０日に帰国したことに関連した質問も。「真佑ちゃん帰国されましたね。会う予定ありますか？Ｃｏｃｏちゃんのｖｌｏｇ好きなので見たいです♥」には「そうー！！！めちゃ会うの楽しみです。ｖｌｏｇとっちゃう？笑笑」と返している。