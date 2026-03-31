浜岡原発 再稼働審査データはなぜ不正に操作？ 中部電力が社内調査の報告書を原子力規制委員会に提出 理由は「調査中」
浜岡原発の再稼働審査のデータはなぜ、不正に操作されたのか。中部電力はきょう、原子力規制委員会に報告書を提出しましたが、理由については「調査中」と述べるにとどまりました。
中部電力 林欣吾 社長
「解体的な再構築を視野に入れた対応は、調査委員会の調査を待たず、可能なものから着手していかなければならない」
中部電力は浜岡原発の再稼働審査をめぐり、耐震設計の「基準地震動」のデータを不正に操作し、地震の揺れを小さく見せていた疑いがあります。
この問題で中部電力は社内調査の報告書を期限日のきょう、原子力規制委員会に提出しました。
報告書によりますと、説明と異なる手法で地震波を選び始めたのは遅くとも2012年ごろで、225のうち少なくとも108のケースが不正でした。
また、2018年以降、社内で問題への指摘が繰り返されていましたが、不正は止まりませんでした。
林社長はその理由について、「第三者委員会の調査中」と述べるにとどめました。
中部電力 林欣吾 社長
「限定的ではあるが、事実として認定・報告できるものを網羅した」
今後は第三者委員会による調査に加え、原子力規制委員会による立ち入り検査で、より詳しい経緯を調べることになります。