３１日の東京株式市場で、読売株価指数（読売３３３（さんさんさん））の終値は、前日比３９５円７２銭（０・８６％）安の４万５４１５円８２銭だった。

２日連続で下落した。３３３銘柄のうち、６割近い１９１銘柄が下落した。

日経平均株価（２２５種）の終値は、８２２円１３銭（１・５８％）安の５万１０６３円７２銭だった。日経平均への影響度の大きい半導体関連株が下落した影響で、読売３３３と比べて下落率が大きくなった。

前日の米ハイテク株安の流れを引き継ぎ、東京市場でも半導体関連株を中心に売りが広がった。東証プライム銘柄の６割近くが値下がりした。一方、米トランプ大統領がイランに対する軍事攻撃の終了を示唆したと伝わったことで、一定の銘柄が上昇した。

読売３３３の構成銘柄の下落率は、フジクラの９・２１％が最大だった。ＪＸ金属（７・５９％）、古河電気工業（７・００％）と続いた。

上昇率はカカクコム（５・３６％）、ＫＡＤＯＫＡＷＡ（４・３７％）、リクルートホールディングス（３・３２％）の順に大きかった。

東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）は４４・４８ポイント（１・２６％）低い３４９７・８６。