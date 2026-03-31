あすから4月。



また商品の値上げが相次ぎます。



マヨネーズやドレッシング、カップ麵や袋麵といった即席めんさらに、トイレットペーパーやティッシュペーパーなども値上がりし、物価高騰の波が私たちの生活に大きな影響を及ぼします。



こうしたなか、物価高騰対策として県が発行している「秋田県プレミアムチケット」はあす1日、紙のチケットの販売が始まります。





県は積極的な購入と利用を呼びかけています。県内在住者を対象に県が販売している「秋田県プレミアムチケット」は、6,000円分の利用券を5,000円で販売するものです。物価高騰が続く中、県民や事業者を支援しようと発行されていて県内の飲食店やスーパーなど、さまざまな場所で使用できます。今月2日から販売されている電子チケットは、用意された70万セットのうち、約25万セット15億円分が30日までに売れています。あす1日からは千円券が6枚つづりの紙のチケットが県内の秋田銀行・北都銀行の窓口で販売されます。用意されるのは30万セットで、1人あたりの購入限度額は電子チケットと紙のチケット、合わせて4万円です。プレミアムチケットの使用期限は今年10月30日で、県は積極的な購入と利用を呼びかけています。※午後6時15分の ABS news every. でお伝えします