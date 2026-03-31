中川翔子が3月30日、自身のInstagramを更新。昨年9月30日に誕生した双子がハーフバースデーを迎え、思い出の中華料理店へ家族で訪れる夢を叶えたことを報告した。

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中川はInstagramに「またまたまた夢を叶えてきたーーー 世界一大好きな中華 天祥に双子ときたよ！」と報告し、お気に入りな店である理由を説明しつつ、「双子と、4世代で来ることができました ハーフバースデーおめでとう 大きくなっていろいろ食べられるようになるのが楽しみすぎる」「勝彦さんや勝夫さんもきてたような気がしました」と、父や祖父の名前を出しながら双子のハーフバースデーを祝福。投稿された写真では、昨年9月に出産した双子の男の子と夫、チャイナドレス姿の店員との記念写真や、店内での家族写真、そして父や祖父と訪れた時の幼少期の家族写真も披露している。

続けて31日の投稿では、「双子 ハーフバースデーおめでとう！」と、順調に成長している子供たちの写真を載せ、「双子に会える人生になって良かった それまでの辛かったことも修行だったのかもと思わせてくれるかわいい2人の成長を楽しみながら日々を大切に過ごしていきたいな」と母親になったことへの思いを綴っている。

コメント欄には「貴重な勝彦パパとの写真ありがとう」「素敵な家庭」「見てて癒されるぅ～」といったコメントが寄せられている。

（文＝本 手）