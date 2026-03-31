お笑いコンビ、ニューヨークの嶋佐和也（39）が31日、フジテレビ系「ぽかぽか」（月〜金曜午前11時50分）に生出演。投資について明かした。

MCのハライチ澤部佑が「ニューヨーク嶋佐、去年10キロの銀塊を購入」と紹介。

嶋佐は「銀は上がりましてね」と話すと続けて「でも個別株がマイナスでね。今、ヤバいっす、マジで」と明かした。

メイプル超合金カズレーザーが「今日、下がってましたからね」と言い、澤部が「ぽかぽか出てる場合じゃないんじゃないの？」と聞くと、「場合じゃない、バタバタ」と話した。

ニューヨーク屋敷裕政が「みんな金買ったとかっていうけど、スマホでちょこちょこ買ってるイメージなんですけど。こいつはマジの塊」と明かした。

「家にあるの？」「貸金庫とかじゃなくて？」「どうすんの？ どこで買ったの？」の質問に嶋佐は「ちゃんとしたのを貴金属店で郵送で。ちゃんと書類みたいなの書いて持ってます」と説明。続けて「クローゼットの奥の奥に」と明かすと、「言ったらアカンって、お前」「ヤバいですよ」「今、生放送だよ！ 言わないほうがいいって」のツッコミが続出も、嶋佐は「オートロックもないし」とぶっちゃけ、「言わないの」「ヤバいって！」「大丈夫？」と騒然とした。