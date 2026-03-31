“女性版バチェラー”「バチェロレッテ・ジャパン」シーズン4配信決定 4代目は史上最年少・平松里菜【プロフィール】
【モデルプレス＝2026/03/31】人気恋愛リアリティ番組の最新作となる『バチェロレッテ・ジャパン』シーズン4が、5月1日20時より、Prime Videoにてプライム会員向けに独占配信されることが発表。4代目バチェロレッテとして、シリーズ史上最年少・26歳の平松里菜（ひらまつ・りな）が抜擢された。本シーズンは全9話構成となり、初週は第1話から第4話までの計4話が一挙配信される。
【写真】4代目バチェロレッテに選ばれた26歳美女
『バチェロレッテ・ジャパン』とは、人気恋愛リアリティ番組『バチェラー・ジャパン』の「男女逆転版」。1人の才色兼備な独身女性（バチェロレッテ）が、多数の男性参加者の中から“真実の愛”を求めて運命のパートナーを選び抜く。2020年のシーズン1開始以来、2022年にシーズン2、2024年にシーズン3が配信され、いずれもSNSを席巻。バチェロレッテと男性参加者たちが真剣に恋愛と向きあう姿や、旅を通して生まれる友情、そして予想を覆す衝撃展開と感動のドラマが、毎回大きな反響を呼んでいる。
今回4代目バチェロレッテに選ばれたのは、モデル・インフルエンサーとして活躍する平松。7歳から20歳まで、シンガポール、ニューヨーク、イギリスで過ごしたトリリンガル（3カ国語話者）であり、凛とした目元が印象的な、「次世代のスタイルアイコン」と呼ぶに相応しい経歴と美貌の持ち主。解禁されたインタビュー映像では、「客観的に見てもモテてきた」と、茶目っ気たっぷりに語る一方、グローバルな生活スタイルゆえに「正式な交際経験がない」と意外な事実を告白する場面も。「心が広く、他人をジャッジしない人に惹かれる」と恋愛観を覗かせ、「私の直感は裏切らない」と断言するなど、シリーズ史上最年少ながらも自らの感性を信じ抜く、芯の強い一面を感じさせる。
そんな平松氏の“真実の愛”を探す旅を見守るのは、今田耕司、指原莉乃、山添寛（相席スタート）の3人で、『バチェラー・ジャパン』シーズン6でも絶妙な掛け合いを見せたスタジオMC陣の続投が決定。過去シリーズからの確かな審美眼と、豊富な知識を基に鋭い考察でスタジオトークを繰り広げる。
本作の収録を終え、指原は「4代目バチェロレッテの平松さんは、第1話が始まった瞬間から『美しい！麗しい！』と圧倒されました。その上品さが表情の端々に出ていて、うっとりして見てました。今回はシリーズ史上最年少ということで、フレッシュな感性が旅にどう影響するのかワクワクしていましたが、観終わった後は『恋愛したいなぁ』と素直に思えるほど素敵な物語でした」とコメントしている。
新たな物語の舞台は、微笑みの国・タイ。4代目バチェロレッテ・平松が人生で初めて向き合う、本気の愛――。シリーズ史上、かつてないほど“まっすぐで情熱的な真実の愛の行方”に、期待が高まる。（modelpress編集部）
「『バチェロレッテ・ジャパン』にもスタジオMCとして参加出来て、とても嬉しく感じてます。しかも今田さんと山添さんという安心のお2人と一緒に（笑）。4代目バチェロレッテの平松さんは、第1話が始まった瞬間から『美しい！麗しい！』と圧倒されました。その上品さが表情の端々に出ていて、うっとりして見てました。今回はシリーズ史上最年少ということで、フレッシュな感性が旅にどう影響するのかワクワクしていましたが、観終わった後は『恋愛したいなぁ』と素直に思えるほど素敵な物語でした。シリーズファンの方はもちろん、初めての方も絶対に引き込まれる、最高にロマンチックなシーズンになっています！」
「ついに『バチェロレッテ・ジャパン』にまで参加させていただくことが出来てとても光栄です！『バチェロレッテ・ジャパン』は『バチェラー・ジャパン』とはまた全然違った面白さがあります！4代目バチェロレッテの平松さんは多方面にご活躍される才能あふれるインフルエンサーでもありながら、全く気取った感じがない。そのギャップが男性陣の本音を引き出していくんだなと感じました！正直、今回も最後まで結末が予測不能でした……。これぞ恋愛リアリティ番組の醍醐味、というシーンが満載なので、覚悟して観てください！」
「日本中で愛され、熱狂的な支持を受けてきた『バチェロレッテ・ジャパン』の最新作を、プライム会員の皆様にお届けできることを大変嬉しく思います。『バチェラー・ジャパン』シリーズの10作目となる本作は、初めてご覧になる方からこれまで見てきた方まで幅広いお客様の心を揺さぶる旅となっています。真実の愛を探す過程での葛藤、自分自身との向き合い方に寄り添いながら見守っていただきたいです」
タイトル：『バチェロレッテ・ジャパン』シーズン4
配信開始日：2026年5月1日(金) 20時より独占配信開始
話数：全9話
5月1日（金）20時 第1話−第4話
5月8日（金）20時 第5話−第7話
5月15日（金）20時 第8話−第9話
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◆4代目バチェロレッテはシリーズ史上最年少の平松里菜
『バチェロレッテ・ジャパン』とは、人気恋愛リアリティ番組『バチェラー・ジャパン』の「男女逆転版」。1人の才色兼備な独身女性（バチェロレッテ）が、多数の男性参加者の中から“真実の愛”を求めて運命のパートナーを選び抜く。2020年のシーズン1開始以来、2022年にシーズン2、2024年にシーズン3が配信され、いずれもSNSを席巻。バチェロレッテと男性参加者たちが真剣に恋愛と向きあう姿や、旅を通して生まれる友情、そして予想を覆す衝撃展開と感動のドラマが、毎回大きな反響を呼んでいる。
今回4代目バチェロレッテに選ばれたのは、モデル・インフルエンサーとして活躍する平松。7歳から20歳まで、シンガポール、ニューヨーク、イギリスで過ごしたトリリンガル（3カ国語話者）であり、凛とした目元が印象的な、「次世代のスタイルアイコン」と呼ぶに相応しい経歴と美貌の持ち主。解禁されたインタビュー映像では、「客観的に見てもモテてきた」と、茶目っ気たっぷりに語る一方、グローバルな生活スタイルゆえに「正式な交際経験がない」と意外な事実を告白する場面も。「心が広く、他人をジャッジしない人に惹かれる」と恋愛観を覗かせ、「私の直感は裏切らない」と断言するなど、シリーズ史上最年少ながらも自らの感性を信じ抜く、芯の強い一面を感じさせる。
◆「バチェロレッテ4」スタジオMCは今田耕司・指原莉乃・山添寛が再集結
そんな平松氏の“真実の愛”を探す旅を見守るのは、今田耕司、指原莉乃、山添寛（相席スタート）の3人で、『バチェラー・ジャパン』シーズン6でも絶妙な掛け合いを見せたスタジオMC陣の続投が決定。過去シリーズからの確かな審美眼と、豊富な知識を基に鋭い考察でスタジオトークを繰り広げる。
本作の収録を終え、指原は「4代目バチェロレッテの平松さんは、第1話が始まった瞬間から『美しい！麗しい！』と圧倒されました。その上品さが表情の端々に出ていて、うっとりして見てました。今回はシリーズ史上最年少ということで、フレッシュな感性が旅にどう影響するのかワクワクしていましたが、観終わった後は『恋愛したいなぁ』と素直に思えるほど素敵な物語でした」とコメントしている。
新たな物語の舞台は、微笑みの国・タイ。4代目バチェロレッテ・平松が人生で初めて向き合う、本気の愛――。シリーズ史上、かつてないほど“まっすぐで情熱的な真実の愛の行方”に、期待が高まる。（modelpress編集部）
◆指原莉乃コメント
「『バチェロレッテ・ジャパン』にもスタジオMCとして参加出来て、とても嬉しく感じてます。しかも今田さんと山添さんという安心のお2人と一緒に（笑）。4代目バチェロレッテの平松さんは、第1話が始まった瞬間から『美しい！麗しい！』と圧倒されました。その上品さが表情の端々に出ていて、うっとりして見てました。今回はシリーズ史上最年少ということで、フレッシュな感性が旅にどう影響するのかワクワクしていましたが、観終わった後は『恋愛したいなぁ』と素直に思えるほど素敵な物語でした。シリーズファンの方はもちろん、初めての方も絶対に引き込まれる、最高にロマンチックなシーズンになっています！」
◆山添寛（相席スタート） コメント
「ついに『バチェロレッテ・ジャパン』にまで参加させていただくことが出来てとても光栄です！『バチェロレッテ・ジャパン』は『バチェラー・ジャパン』とはまた全然違った面白さがあります！4代目バチェロレッテの平松さんは多方面にご活躍される才能あふれるインフルエンサーでもありながら、全く気取った感じがない。そのギャップが男性陣の本音を引き出していくんだなと感じました！正直、今回も最後まで結末が予測不能でした……。これぞ恋愛リアリティ番組の醍醐味、というシーンが満載なので、覚悟して観てください！」
◆Amazon MGMスタジオ ・ジャパン責任者バディ・マリーニ氏コメント
「日本中で愛され、熱狂的な支持を受けてきた『バチェロレッテ・ジャパン』の最新作を、プライム会員の皆様にお届けできることを大変嬉しく思います。『バチェラー・ジャパン』シリーズの10作目となる本作は、初めてご覧になる方からこれまで見てきた方まで幅広いお客様の心を揺さぶる旅となっています。真実の愛を探す過程での葛藤、自分自身との向き合い方に寄り添いながら見守っていただきたいです」
◆『バチェロレッテ・ジャパン』シーズン4概要
タイトル：『バチェロレッテ・ジャパン』シーズン4
配信開始日：2026年5月1日(金) 20時より独占配信開始
話数：全9話
5月1日（金）20時 第1話−第4話
5月8日（金）20時 第5話−第7話
5月15日（金）20時 第8話−第9話
【Not Sponsored 記事】