Mrs. GREEN APPLE「テレビ×ミセス」初回ゲストは郷ひろみ 名曲「GOLDFINGER’99」コラボ・「70歳まで歌い続ける秘訣」伝授も
【モデルプレス＝2026/03/31】Mrs. GREEN APPLEがMCを務める冠番組「テレビ×ミセス」（よる9時／※初回放送はよる8時55分〜）が4月6日よりレギュラー放送をスタート。初回ゲストアーティストの郷ひろみとコラボ歌唱を行う。
【写真】ミセス＆郷ひろみ、紅白歌合戦で共演
本番組は、日本レコード大賞で3年連続大賞受賞を果たし、音楽シーンを席巻し続けているMrs. GREEN APPLEがグループでMCを務め、様々な人やモノと本気で“コラボ”するコラボバラエティ番組。豪華アーティストとの極上の名曲コラボはもちろん、ミセスがテレビを通じて、日本中を明るくするために駆け回る規格外のエンターテインメントを届ける。初回放送では、特番の時から出演しておりミセスと親交のある陣内智則、渋谷凪咲、前回ミセスとのコラボコントが大きな話題を呼んだチョコレートプラネットの2人も登場し番組を盛り上げる。
記念すべきレギュラー初回のゲストアーティストは、郷ひろみ。ミセスのベストアルバムに郷がコメントを寄せ、2025年末の「NHK紅白歌合戦」での共演の様子も話題になった、郷とミセスのコラボが実現。全世代が歌って踊れると言っても過言ではない名曲「GOLDFINGER’99」を歌唱する。リハーサルからスタジオ中を巻き込む圧巻のパフォーマンスで、収録後にはミセスも感無量の表情を見せた。さらには、デビュー54年、70歳を迎えた今も活躍するレジェンドである郷が「70歳まで歌い続ける秘訣」をミセスに伝授するなど、ここでしか聞けないトークも満載。一夜限りの奇跡のコラボ歌唱と貴重なトークに期待が寄せられる。
「テレビが大好き」というミセスが、レギュラー初回でコラボするのは“これぞテレビ！”な王道企画。終始なごやかな雰囲気の中、持ち前のチームワークで超難関の「浮島ジップライン」攻略を目指す。めったに見られない“ジャージ＆ヘルメット姿”で気合十分なミセスが登場する。また、チョコレートプラネットの2人と繰り広げる熱いコラボも見どころとなっている。（modelpress編集部）
一言で表すなら「最高」のステージでした！Mrs. GREEN APPLEの皆さんが僕の楽曲を演奏してくださるということは、本来であればありえないような、本当に素晴らしくて最高に贅沢な経験をさせていただきました。「GOLDFINGER’99」で、みんなで熱く盛り上がることができました。
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【写真】ミセス＆郷ひろみ、紅白歌合戦で共演
◆Mrs. GREEN APPLEと郷ひろみ、「GOLDFINGER’99」コラボ歌唱
本番組は、日本レコード大賞で3年連続大賞受賞を果たし、音楽シーンを席巻し続けているMrs. GREEN APPLEがグループでMCを務め、様々な人やモノと本気で“コラボ”するコラボバラエティ番組。豪華アーティストとの極上の名曲コラボはもちろん、ミセスがテレビを通じて、日本中を明るくするために駆け回る規格外のエンターテインメントを届ける。初回放送では、特番の時から出演しておりミセスと親交のある陣内智則、渋谷凪咲、前回ミセスとのコラボコントが大きな話題を呼んだチョコレートプラネットの2人も登場し番組を盛り上げる。
◆Mrs. GREEN APPLE、ジャージ姿で王道テレビ企画に挑戦
「テレビが大好き」というミセスが、レギュラー初回でコラボするのは“これぞテレビ！”な王道企画。終始なごやかな雰囲気の中、持ち前のチームワークで超難関の「浮島ジップライン」攻略を目指す。めったに見られない“ジャージ＆ヘルメット姿”で気合十分なミセスが登場する。また、チョコレートプラネットの2人と繰り広げる熱いコラボも見どころとなっている。（modelpress編集部）
◆郷ひろみコメント全文
一言で表すなら「最高」のステージでした！Mrs. GREEN APPLEの皆さんが僕の楽曲を演奏してくださるということは、本来であればありえないような、本当に素晴らしくて最高に贅沢な経験をさせていただきました。「GOLDFINGER’99」で、みんなで熱く盛り上がることができました。
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